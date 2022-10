Kozlovice přitom postihla velká nepříjemnost de facto v den utkání. Na poslední chvíli jim ze sestavy vypadl tvůrce hry, střední záložník Tomáš Strašák. Řešení se nabízelo.

Levý bek Kyselák už proti Slavičínu odehrál kvalitní duel, v jiných zápasech se zase do středu pole přesunul během hry a hrál výborně.

„Tomáš nám onemocněl den před zápasem, chytil horečky. Bylo to řešení za pět minut dvanáct, Ondra to zvládl skvěle,“ chválil svého svěřence trenér Kozlovic František Rolinc.

„Vyloženě mu to tam sedí. Je to hráč, který se ve středu hřiště umí pohybovat, nevadí mu, když má kolem sebe hodně hráčů. Umí se s tím prostorem vypořádat. Navíc hru zrychluje. Gól byla nástavba, tlačil se i do koncovky,“ dodal kouč.

„Celou dobu tady vlastně nastupuji na pozici levého beka, protože máme tvořivější střední záložníky. Nastupuji ve středu, když nám chybí Tomáš Strašák, nebo Dominik Skopal,“ uvedl na pravou míru Ondřej Kyselák.

Konec čekání

Jeho velká chvíle přišla v 74. minutě. Kozli vykombinovali soupeře, míč se dostal na pravé straně ke Kaďorkovi, který přízemním centrem našel před bránou nabíhajícího Kyseláka – 3:0 a konec více než tříletého čekání domácího borce na vstřelenou branku.

„Dlouho jsem nad tím přemýšlel, je to opravdu dlouho. Kluci už si ze mě dělali srandu, už se to ode mě očekávalo,“ dobře ví Ondřej Kyselák. „Chtěl bych poděkovat klukům, jsem rád, že jsme to zvládli. Do utkání jdeme teď pokaždé jako favorit a to není lehké. Soupeři se na nás pokaždé nachystají, je to vždy o dobývání,“ doplnil.

Kozlovice zatím roli favorita zvládají na jedničku, na čele divize E jsou čtyři body před Šternberkem, se kterým si to v sobotu rozdají ve šlágru kola.

„Do každého utkání jdeme s tím, že chceme obhájit první místo. Máme teď náskok, navíc si to můžeme teď se Šternberkem rozdat. Když se nám to podaří, půlka sezony bude naše,“ těší se Ondřej Kyselák.

A co čekat od černého koně a nováčka divize E? „Nějaké kluky tam znám, je tam Honza Tögel, Petr Zifčák hraje krajního záložníka, byl jsem se na ně podívat v Přerově. Mají to postavené na dvou, třech hráčích, kteří to tvoří. Jsou určitě hratelní. Navíc teď ztratili a my jsme na vlně. Jedeme tam vyhrát,“ hlásí bývalý hráč Bochoře, Viktorky či Sigmy Olomouc.

