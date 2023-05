Minulé dny byly pro fotbalové Kvítkovice velmi náročné. Během necelých dvou týdnů absolvovali čtyři soutěžní zápasy, ve kterých potřebovali bodovat.

To se povedlo, odpoutali se od sestupových vod, letošní ročník v podstatě už zachránili. Náročné zápasy v krátkém časovém úseku se však na nich podepsaly. „Takový program neměli ani hráči Ligy mistrů. A to jsme ve třetí lize, kluci na to nejsou zvyklí,“ uvědomuje si 41letý kouč.

„Do utkání jsme provedli nějaké změny, přesto to na nás spadlo. Byli jsme unaveni i po psychické stránce. Náročné to bylo také pro mě samotného. Kluci ve středu a ve čtvrtek mají plánované volno,“ nastínil plány před dalším zápasem MSFL.

Rojka o vzestupu Kvítkovic, Zapalačovi i záchraně: Z nejhoršího jsme venku

Výsledek působí děsivě. Úvod zápasu přitom pro hostující mančaft nevyzníval vůbec špatně. „Do utkání jsme vstoupili solidně, prvních deset patnáct minut jsme byli lepší. Nevytvořili jsme si však žádnou tutovku,“ posteskl si.

Žádnou velkou šanci neměl ani Frýdek-Místek. Přesto se dostal do vedení, po šťastném gólu ze 36. minuty, kdy smolným mužem v dresu Kvítkovic byl Krakovčík. „První branka ovlivnila zápas,“ smířlivě uznal Rojka.

Rozhodujícím okamžikem utkání byl nástup domácích do druhé půle, po trefách z 54. a 56. minuty šli do vedení 3:0. „Poločas jsme nezačali dobře, obdrželi jsme dva rychlé góly. Bylo to po ztrátě ve středu hřiště, měli jsme pak pomalý návrat,“ nechápal David Rojka.

Kouč Kvítkovic Rojka o důležité výhře i dalším výpadku: Byly to trochu nervy

Poslední příležitost na návrat do zápasu přišla po hodině hry. Kapitán Pernatskyi se mýlil z pokutového kopu, o dvě minuty později po rohovém kopu snížil na rozdíl dvou branek. „Kiška pak ještě měl šanci z boku, bohužel nedal. Posledních 15 minut jsme už hráli vabank, výsledek je jaký je, nepanikaříme. Některé věci si ukážeme na videu, hlavně ve druhém poločase tam nebyly základní principy,“ mrzí bývalého trenéra Přerova.

Od neděle čeká fotbalisty Kvítkovic další pořádný program. Nejprve hrají na hřišti rezervy Zlína, následně se utkají s Hlučínem a Znojmem.

Zatímco má povinnosti v otrokovickém klubu, tak nezapomněl ani na svůj někdejší klub z Přerova, který ještě nedávno trénoval. „V sobotu jsem se byl s hráči oficiálně rozloučit. Bylo mi smutno z toho, kam se to dostalo,“ poukazuje mimo jiné na předposlední místo v Divizi E.

„Klíčoví hráči jsou bohužel zranění, při třech čtyřech takových je pak obrovský problém. Někteří nepodávají výkony, jak by měli. Navíc je tam mladý kádr, chybí absence zkušenějších. Po dohodě s klubem jsem to však nastavil já. Krize je velká,“ ví dobře hlavní kouč třetiligových Kvítkovic David Rojka.

MSFL, předehrávka 34. kola

FK Frýdek-Místek – SK Kvítkovice 6:1 (1:0)

Branky: 36. Rubý, 54. Janjuš, 56. Martiník, 82. Blejchař, 86. Velner, 90. Konečný – 68. Pernatskyi. Rozhodčí: Lukašík – Dedek, Šafrán. Diváci: 164.

FK Frýdek-Místek: Gergela – Velner (K), Blejchař, Massaniec, Nevřela (83. Kostka) – Hykel (83. Zupko), Obuch – Janjuš (69. Konečný), Rubý, Martiník (69. Barkov) – Střelec (77. Kohut).

SK Kvítkovice: Kalina – Krakovčík, Ilic (83. Buchta), Němec (60. Guzik), Vychodil (60. Smékal), Chovan (63. Gerža), Kiška, Rapavý (83. Jakubowicz), Dziuba, Pernatskyi (K), Russmann.