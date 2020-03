„Jsem naštvaný, půlrok nejspíš spláchneme do záchodu. Můj názor je takový, že šest kol ligy se nějak dotočí, profíci mohou hrát dvakrát v týdnu, nebude nadstavba. U nás nevím, kdy by se hrálo třináct kol,“ přiznal kozlovický trenér Roman Matějka.

Jedinou možnou variantou je podle něj speciální model jarní části, kdy by se čtrnáct týmů divize E rozdělilo na lepší a horší polovinu. „Prvních sedm by hrálo o postup, druhých sedm o sestup. Tím pádem každý odehraje šest zápasů, je to podle mě nejméně nespravedlivé řešení, kdyby se začalo třeba na začátku května hrát,“ věří Matějka.

Ve hře pochopitelně je také možnost, že podzimní mistr nakonec bude uznán jako mistr celé sezony. Pravděpodobnější je podle kozlovického kouče anulování všech výsledků.

„Hodonín by řval, HFK taky, to proti nám nemělo domácí zápas. V tu chvíli by Kozlovice skutečně byly ve výhodě, protože jsme většinu zápasů s týmy z první čtyřky hráli doma. Na druhou stranu, nejde v této situaci najít totální spravedlnost,“ uvědomuje si Roman Matějka.

Jihoafrická posila letí domů

Během zimní přípravy Kozli ulovili hlavně jednu atraktivní posilu. Ofenzivně laděný Jihoafričan Mutu však za současných podmínek Kozlovicím nepomůže.

„Už teď jsme kvůli situaci přišli o jednoho zahraničního hráče. Mutu už jen čeká na letenku a jak to půjde, tak letí domů. Kdyby nenastala tato situace, tak je pod smlouvou, měl velký potenciál,“ posteskl si trenér.

Zbytek kádru nemá nijak speciálně naordinované individuální tréninkové plány. „Nechal jsem to spíš volné, nejsme profíci. Kluci ode mě ví, že by si měli jít zaběhat a něco dělat. Znám fotbalisty, nemá smysl jim dávat nějaké povinné plány, z dvaceti kluků to pak udělají dva,“ zůstává Matějka nohama na zemi.

Z toho ale pramení další problém. „Týmy netrénují, zapomíná se na to, co se stane, když hráč půjde z nuly do zápasu. To dost možná hned dva nebo tři hráče zraním. Byla by potřeba aspoň čtrnáct dnů na přípravu, aby se tělo nastartovalo na tu zátěž. Hlava bude chtít jít do sprintu, tělo na to není nachystané. Můžou přijít těžká zranění,“ upozorňuje lodivod.

Příprava na playstationu

Alespoň sám kouč se během domácí karantény doma pilně připravuje. Herní taktiku studuje po svém – hrou Fifa 20 na PlayStationu.

„Je to pro mě taktická příprava, zkouším různá rozestavení,“ směje se fanoušek Barcelony.

„Hraju ale za Liverpool, hráči tam chodí víc do náběhu, což potřebuju. Sice to pařím denně, ale pořád mi to nejde. Mluvím u toho sprostě, manželce to vadí,“ bere Matějka situaci s humorem.