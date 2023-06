„Byl to náročný týden. Po zvážení všech pro a proti po sportovní i finanční stránce jsme se rozhodli, že zatím zůstaneme v divizi. Rozhodující jsou finance. Nemá smysl, abychom se trápili a působili v třetí nejvyšší soutěži nedůstojně,“ vysvětluje předseda FK Kozlovice Lubomír Korytko.

Klub měl původně podat přihlášku do soutěže do úterý 6. června, což neučinil a požádal o čas do konce týdne. Ten Kozlovice dostaly, přesto se rozhodly setrvat v divizi.

„Nejsme na to připraveni. Je krátká doba na to doplnit kádr. A hlavně, když kádr chcete obměňovat, potřebujete finanční prostředky. Ty v současné době v takové výši, abychom zabezpečili chod MSFL, nemáme,“ přiznává Lubomír Korytko.

Dva hattricky, rekordní výhra a Hranice jsou zachráněny. Úřadovali mladíci

V nedávném rozhovoru pro Deník kozlovický předseda zmínil, že rozpočet klubu na sezonu by se v případě účasti v MSFL musel navýšit zhruba o dva miliony korun.

Kádr by se výrazně měnit neměl, Kozli by tak měli být i v nové sezoně favoritem soutěže.

„Vím o dvou hráčích, kteří odchází. Zbytek by měl zůstat. Něco budeme muset doplnit, obměnit. Dle mého názoru i názoru hráčů je mezi divizí a třetí ligou rozdíl. Hraje se tam jiný fotbal, rozdíl je i rychlostní,“ uvědomuje si kozlovický předseda.

VIDEO: Kozli převzali dva poháry. Podívejte se na oslavy titulů

Kozlovice v příští sezoně nemohou počítat se záložníkem Strašákem a útočníkem Galetkou. Oba borci odchází do Rakouska. „Pokud by se v Kozlovicích hrála MSFL, asi bych o tom, že bych zůstal, přemýšlel,“ přiznal například Adam Galetka.

„Pro mě je to asi dobře, je mi šestatřicet. Ale možná škoda pro mladé kluky, kteří si tu soutěž mohli už nyní v Kozlovicích vyzkoušet,“ řekl záložník Lukáš Kaďorek.

To, že se v malebném areálu nedaleko Přerova třetí liga nebude hrát v sezoně 2023/24 nicméně neznamená, že v Kozlovicích MSFL neuvidíme v budoucnu.

„Příští rok slavíme sto let fotbalu. Dali jsme si za cíl, že pokud na tom po podzimu budeme stejně jako v této sezoně, budeme chtít postoupit do MSFL a mít půlrok na to, abychom sháněli prostředky,“ uzavřel Lubomír Korytko.