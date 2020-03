„Kádr teprve uzavíráme. Je ale jasné, že vedeme tabulku a těžko se můžeme schovávat. Máme ty nejvyšší cíle, přestože Hodonín posílil neskutečně, přišli mu tam kluci ze druhé ligy. Uvidíme, na co to bude stačit,“ hlásá kozlovický kouč Roman Matějka.

Kádr s jistotou doplní brankář z Jordánska žijící v Přerově Tommalich, další zahraniční posilou je ofenzivně laděný fotbalista Mutu z Jihoafrické republiky.

„Dostal jsem na něj tip z Kroměříže. Zapojil se do přípravy a rozjeli jsme jednání. Jeví se výborně povahově, začlenil se a co se týče fotbalovosti, jeho předností je rychlost, důraz a dobré zakončení pravou i levou nohou. Je to podobný typ hráče jako Štěpán Přikryl,“ popsal Roman Matějka přednosti nového křídelníka či hrotového útočníka tmavé pleti.

Do Kozlovic se vrací také záložník Jakub Šolín a je pravděpodobné, že na zkoušce ještě některý z dalších hráčů uspěje. V tom případě by měl odejít někdo ze současného kádru.

Ten jistojistě bude na jaře bez nejvýraznější letní posili Michala Šroma. Bývalý třetiligový borec se na podzim zranil a do hry nezasáhne. V týmu skončil také záložník Jaroslav Baculák, další odchody ale Kozli nehlásí.

Komplikace během zimní přípravy ovšem působila značná marodka. Chyběl hrotový útočník Petr Nekuda, který marodí i nadále. Zranil se také brankář Kadlec. První výhru během zimy tak Kozlovice zaznamenaly až v pátém přípravném utkání, když porazily Holešov jasně 3:0.

„Herně tam už byla jednoznačná převaha, pořád ale vidím rezervy ve finální fázi, měli jsme vyhrát daleko vyšším rozdílem,“ myslí si Roman Matějka.

Pravdou ale je, že jeho tým měl na úvod hodně těžké soupeře. Třetiligovou Kroměříž a Žižkov, dokonce i B-tým Sigmy Olomouc. „Proti třetiligovým celkům jsme nepropadli ani jednou, Sigma nás ale přehrála, tam jsme se opravdu jen bránili,“ zmínil Matějka prohru 0:3 v Řepčíně.

Pokud Kozlovice chtějí pomýšlet na vysněný divizní titul, musí sázet na to, co jim vycházelo během podzimu. Tím byla stabilní defenziva (pouze 10 inkasovaných branek) a perfektní výkony na domácím hřišti, kde jsou Kozli prakticky k neporažení. Jediné dva body ztratili až v posledním kole s Hranicemi. K takovým výkonům by mohlo stačit přidat více výher venku a v červnu by na vesnici u Přerova mohli mít příjemné postupové starosti. Kdo ví?

FK Kozlovice

Odchod: Šrom (operace), Baculák

Příchod: (Jordánsko), Mutu (JAR), Šolín (pracovní povinnosti)

Přípravná utkání:

Kroměříž – Kozlovice 2:0

Kozlovice – Valašské Meziříčí 1:2

Vyškov – Kozlovice 1:1

Sigma Olomouc B – Kozlovice 3:0

Kozlovice – Holešov 3:0

Morkovice – Kozlovice (7. 3.)

Kozlovice – Šternberk (14. 3.)