/VIDEOREPORTÁŽ/ Nakonec žádné lopaty, brigáda a neřešitelná tragédie. Přes hrůzu, kterou do fotbalového areálu divizních Kozlovic přinesla rozbouřená Bečva, hlásí tamní klub pozitivní zprávy. Všechna voda už byla v úterý ráno nečekaně rychle pryč. Trávník dokonce na první pohled rozhodně nepůsobí zcela zničeným a zabahněným dojmem.

„Aktuální situace je k mému překvapení dobrá. Mysleli jsme, že to bude horší. Začali jsme včera vypouštět vodu přes výpusť. Počítal jsem, že dnes zbyde tak půlka zatopeného hřiště, abychom se zbylou vodou mohli pracovat a spláchnout trávník. Ráno jsem přišel a překvapilo mě, že voda byla pryč. Dalším překvapením je, že to není žádná hrůza,“ řekl Deníku v úterý dopoledne předseda FK Kozlovice Lubomír Korytko, který nejprve na stejný den odpoledne svolal velkou brigádu. Dobrovolníci měli odstraňovat bahno z hřiště, to ale není potřeba. „Toho bahna na hřišti opravdu moc není. Pokud bychom chtěli ty tři milimetry odstranit našimi silami, asi bychom udělali větší škodu, než když hřiště necháme tak, jak nyní je,“ věří Korytko.

Hřiště a areál fotablistů FK Kozlovice po povodni, 17. září 2024 | Video: Deník/Ivan Němeček

Problémem by mohla být sesouvající se zídka pod vyvýšenou tribunou před budovou s šatnami a restaurací. „Přizveme někoho, jak to technicky odstranit. Tato stěna je dva a půl metru od hřiště a pokud se sesune, nebude možné hřiště používat,“ uvědomuje si předseda.

Pozitivní je také směrem k odehrání dalšího domácího utkání divizních mužů FK Kozlovice. Ti mají v neděli 29. září přivítat Nové Sady a hřiště by dle Korytka mohlo být připraveno.