„Je to tak. Minule jsme si stěžovali na rozhodčí my, dnes si stěžují hosté. Fotbal je takový. Myslím si, že bychom v prvním poločase přidali góly i tak, byli jsme lepším týmem,“ ohlédl se Chytrý.

Proti Strání měli Kozli výborný vstup do utkání. Nejprve se po pěkné akci trefila posila z Prostějova Milan Kadlec. Ve 36. minutě jako by domácím bylo navráceno štěstí z prvního poločasu předešlého duelu s Hranicemi, kdy rozhodčí Kozlovicím odvolal již odpískaný pokutový kop. Tentokrát byla penalta po zákroku na Nekudu přinejmenším hodně přísná.

„Nastartovalo nás úvodní utkání ve Valašském Meziříčí. Do dalších utkání jsme vstupovali v pohodě, zvládli jsme dvě domácí utkání po sobě. Budeme se snažit udržet se na první pozici co nejdelší dobu,“ hlásí kozlovický kouč Vlastimil Chytrý.

/GALERIE/ S výkonem ve druhém poločase sice příliš spokojeni nebyli, rozhodčí jim navíc v první půli daroval penaltu, fotbalisté Kozlovic nicméně v neděli zaslouženě porazili Strání 4:0. A co víc, po pěti odehraných kolech vedou divizi E s tříbodovým náskokem a výborným skóre 11:2.

