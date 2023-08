Fotbalisté Kozlovic vypadli v 1. kole MOL Cupu. Na půdě Vsetína prohráli 1:3.

Fotbalisté Vsetína (bílomodré dresy) v 1. kole MOL Cupu porazili Kozlovice 3:1. | Foto: Julius Ficek

Na velmi těžkém terénu se dostali domácí do vedení v první půli, když Stuchlík trefil přímý kop do šibenice. „Hrálo se vyrovnané utkání na terénu po dešti, takže to bylo bahno. Nepřesouvali jsme zápas, protože nejsou termíny. Měli jsme dobrý vstup, byli jsme lepší na míči, ale inkasovali jsme,“ hodnotil trenér Kozlovic David Kobylík.

Po změně stran se dočkali jeho svěřenci vyrovnání po hodině hry. Trefil se Smolka. Jenže nerozhodný stav vydržel pouze šest minut, kdy vrátil domácím vedení Otepka. „Měli jsme tam náznaky šancí, ale neproměnili jsme je. Vyrovnání bylo zasloužené, ale pak přišla série prohraných soubojů na naší půlce a druhý gól Vsetína,“ pokračoval Kobylík.

Rekordní výhra. Prostějov nasázel v MOL Cupu 26 gólů, Silný jich dal jedenáct

Ten se potom zlobil, protože měl podle něj jeho tým kopat penaltu. „Byly tam dvě situace, kdy jsme mohli zahrávat pokutový kop, ale nestalo se. Měli jsme ale celkově problém se zakončením. Bylo tam spousta závarů a my jsme nebyli důrazní ani jsme nechodili do dobrých náběhů,“ říkal kouč.

Cesta pohárem tak končí pro vítěze uplynulého ročníku divize E hodně brzy a Kozli tak přišli o možnost zahrát si s některým z týmů z druhé či první ligy. „Mrzí nás to. Možná bychom dostali někoho zajímavého. Je to kaňka, ale hráči na hřišti nechali všechno, nemám k nim výčitky. Máme problémy střílet branky, což je pro mě vykřičník,“ je si vědom.

První kolo divize měly Kozlovice ve Strání odložené. Do nového ročníku tak vstoupí až v neděli domácím duelem se Šternberkem.

FOTO: Nové Sady v Holešově nezvládly koncovku utkání a v poháru končí

„Z vlastní zkušenosti vím, že když hraje člověk zápas proti nějakému vítězi nebo týmu z vyšší soutěže, tak se chce předvést. Od soupeřů je tam větší ostražitost, protože Kozlovice dlouhodobě patří do vrchních pater divize. Ale to je situace, se kterou se musíme poprat,“ uzavřel David Kobylík.

FC Vsetín - FK Kozlovice 3:1 (1:0)

Branky: 23. Stuchlík, 68. Otepka, 90.+1. Strachoň – 62. Smolka.

Rozhodčí: Malý – Písečný, Mitura (Blažek). ŽK: Maček, Venený, Strachoň – Kozák, Olšanský, Nekuda, Řehák, Smékal. Diváci: 202.

Vsetín: Velich – Vítek, Dulík, Matyáš, Mikuš – Hruška, Venený, Stuchlík (62. Strachoň), Hnilo (62. Otepka), T. Mlýnek (46. Bahounek) – Maček (71. Hruška), Zbranek (90.+2. Rodek) Trenér: Pazdera.

Kozlovice: Kadlec - Smékal, Kostka, Řehák, Kyselák, Vyhlídal, Slatinský (46. Kaďorek), Smolka (67. Vogl), Olšanský, Kozák (61. Nekuda), Skopal. Trenér: Kobylík.