„Byl to zápas, ve kterém bylo nasazení i fotbalovost, narazili na sebe dva kvalitní soupeři. Bod z Hodonína beru,“ zhodnotil duel trenér Kozlů Roman Matějka.

V pohledném utkání nebyla od začátku nouze o šance na obou stranách. Do vedení šli hosté, Schlehr si vyměnil míč se Šromem a první jmenovaný přesnou střelou otevřel skóre.

Srovnání obstaral před koncem prvního poločasu nejlepší střelec Hodonína Sasín, po změně stran se pak z voleje trefil Venezuelan Ricardo Piña. Srdnatě bojující Kozlovice ale potrestaly další nevyužité šance domácích v závěru utkání.

„Změnili jsme pak rozestavení, udělali jsme pro to vše. V závěru jsme do vápna šli v pěti hráčích, což vypovídá o tom, že to kluci nezabalili a pořád chtěli,“ byl spokojen Roman Matějka.

Nyní už se Kozlovice chystají na nedělní domácí derby s Přerovem, který polila živá voda po příchodu nového trenéra Rojky a první výhře.

FK Hodonín – FK Kozlovice 2:2 (1:1)

Branky: 42. Sasín, 74. Ricardo – 21. Schlehr, 89. Nekuda. Rozhodčí: Krondráf – Nápravník, Julínek. ŽK: Kyselka, Ricardo – Strašák, Střelec, Šrom. Diváci: 235.

Kozlovice: Konečný – Střelec, Kostka, Řehák, Matějka – Chudoba (67. Přikryl), Král (78. Galetka), Strašák (78. Baculák), Schlehr, Šrom (93. Vogl) – Nekuda. Trenér: Roman Matějka.