Na derby s Přerovem dle neoficiálních odhadů do Kozlovic na fotbal zavítá pravidelně tisícovka diváků. A minimálně stejná návštěva se dá očekávat již tuto neděli. Lídr divize E totiž v případě výhry nad Šternberkem bude po zápase slavit zisk titulu a možná i postup do třetí ligy!

Konec zápasu Šternberk - Kozlovice | Video: Deník/David Kubatík

Očekává se ale taky nápor šternberských fanoušků. Třetí tým tabulky je totiž také stále ve hře o titul. Za jaké konstelace?

Pokud by u Přerova zvítězil a druhý Slavičín souběžně nevyhrál doma se Všechovicemi, mohl by Šternberk 10. června v případě triumfu nad Vsetínem zvednout na domácím hřišti nad hlavu mistrovský pohár. Kozlovice i Slavičín už totiž závěrečné kolo soutěže předehrávaly.

Šternberští ale souběžně hraný nedělní duel ve Slavičíně na dálku prý sledovat nebudou. „Určitě ne. Chceme vítězně zvládnout náš zápas. Jak se to bude vyvíjet tam, to už neovlivníme, to zjistíme po zápase,“ má jasno trenér úspěšného divizního nováčka Ivo Lošťák.

Ten očekává zápas jara. „Moc se těšíme, když to takhle zajímavě na závěr vyšlo. Bude to svátek fotbalu. Hráči i trenéři se dobře znají, už teď se hecujeme po telefonu. Navíc určitě dorazí spousta našich fanoušků, má být krásné počasí, tak snad nepojedou někam na výlet,“ usmívá se Ivo Lošťák.

Pevné obrany, nebo infarktová přestřelka?

V neděli se od 17 hodin proti sobě postaví dva celky, které v sezoně nastřílely přes padesát branek. Šternberk je dokonce s 55 góly druhým nejofenzivnějším mančaftem divize E za brněnskou Zbrojovkou.

Ale pozor. Utkávají se také dva nejlépe bránící týmy soutěže. Oba shodně inkasovaly 24 branek.

„Hodně nastřílených gólů, pevné obrany. Po zásluze se v takovém zápase utkávají právě naše dvě mužstva,“ myslí si Ivo Lošťák. „Myslím, že to bude skvělý zápas, oba týmy hrají podobným způsobem a mají spoustu kvalitních hráčů. Pro diváky by samozřejmě byla skvělá přestřelka, ale pro nás trenéry by to byl infarktový scénář,“ zasmál se šternberský lodivod.

Sezona se těžce nepovedla, ví předseda Viktorky. Sehnat posily? Složité

Rolinc: Máme respekt

Blíž k mistrovskému titulu nicméně mají vedoucí Kozlovice. V posledním zápase sezony neberou nic jiného než výhru na malebném domácím hřišti.

„Ale bude to hodně těžké. Vyvrbilo se to tak, že Šternberk se taky ještě může stát mistrem, což pro něj bude velká motivace. Jeho výsledky nejsou náhodné,“ má jasno kozlovický lodivod František Rolinc.

„Mají velice dobrou ofenzivu. Navíc proti nám bude stát velice kvalitní mužstvo, kvalitně vedené a dobře poskládané. Ti hráči spolu hrají už dlouho a mají dobrou partu. Kolektivní pojetí hry je u nich automatické. Takže absolutní respekt,“ smekl šéf kozlovické lavičky. „Věříme ale, že to zvládneme,“ dodal jedním dechem.

Na závěr podzimu Kozlovice ve Šternberku po vyrovnaném boji zvítězily 1:0 gólem Adama Galetky z 90. minuty utkání. Mimochodem jde o jedinou domácí prohru Šternberka v sezoně. Dvakrát v aktuálním ročníku Šternberské neporazil ještě nikdo.

„Pokud by se to podařilo v neděli nám, teprve pak bychom si sedli a něco začali řešit,“ říká ještě směrem k případnému postupu do MSFL František Rolinc.

„Můžu jen říct, že já se na novou sezonu již připravuji a proběhly i nějaké schůzky směrem k doplnění a zkvalitnění kádru. Vidím to pozitivně. Okysličení budeme potřebovat, i kdybychom nakonec nepostupovali,“ uzavřel.