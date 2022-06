„První dotek a gól, to člověku hodně pomůže, to je fakt nejlepší,“ smál se s 12 góly nejlepší kozlovický střelec. „Už ve Všechovicích jsem měl náběh na hattrick, trenér mě ani nestřídal, ale tam to nevyšlo. O poločase mi pak kluci říkali, že dneska už to konečně přijde,“ prozradil Kaďorek.

Slavičín se nevzdával, v 16. minutě při ponechané výhodě snížil Ondřej Školník, ještě před odchodem do šaten však důležitým gólem po dobré přihrávce Strašáka skóroval Adam Galetka. Hned po změně stran navíc Kaďorek netradičně hlavou po centru Guzika z levé strany završil svůj hattrick.

„Že to přišlo tak brzo, to jsem nečekal. Ale Guza mě konečně našel pěkným centrem. Sice jsem si pro něj musel na přední tyč, ale dobré,“ vtipkoval Kaďorek, který hlavičkou skóruje opravdu hodně vzácně. „Je to můj třetí gól hlavou v divizi, dokonce si tohle pamatuji,“ pousmál se.

Slavičínská stíhací jízda pak začala pozdě. V 73. minutě hostům utekl Vlastimil Juřica, který chytře předložil „do prázdné“ Ukrajinci Prylopovi – 2:4.

Na rozdíl jediné branky snížil deset minut před závěrečným hvizdem sám Juřica. Více než třikrát ale domácí sedmnáctiletého Kolaříka v kozlovické bráně nepřekonali.

„Mysleli jsme možná, že to půjde samo. Trošku jsme prostřídali, aby dostali šanci i další kluci. Byly to nervy, ale zaplaťpánbůh to dobře dopadlo. Odkopali jsme to, ale z klidného zápasu jsme si z toho sami udělali drama,“ uznal Lukáš Kaďorek.

Kozlovice tak mohou stále pomýšlet na titul vicemistra. Na Přerov ztrácejí dvě kola před koncem soutěže jen bod.

„Na dálku se o to můžeme rvát. Budeme čekat na zaváhání Přerova a uvidí se. My ale prostě chceme vyhrát poslední dva zápasy, abychom sezonu zakončili důstojně,“ uzavřel 35letý křídelník.

FC TVD Slavičín – FK Kozlovice 3:4 (1:3)

Branky: 16. Školník, 73. Prylopa, 84. Juřica – 1., 10. a 47. Kaďorek, 43. Galetka.

Rozhodčí: Malimánek – Kostelník, Brezáni. ŽK: Školník, Goňa – Řehák, Střelec. Diváci: 170.

Kozlovice: Kolařík – Kadlec, Střelec, Řehák, Kyselák – Kaďorek (69. Niesner), Strašák (91. Hwedieh), Skopal, Smékal, Guzik (77. Chudoba) – Galetka (69. Galus). Trenér: Rolinc.