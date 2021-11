Nedělní kozlovické vystoupení hodně ovlivnila absence produktivních křídel – Lukáše Kaďorka s Michalem Šromem. První jmenovaný byl nominován do české reprezentace malého fotbalu, druhý se potýkal se zraněním.

„To se na nás negativně podepsalo v prvním poločase. Nedokázali jsme absolutně chytit tempo hry a přihrát si na dva metry. Ten poločas byl naším nejhorším výkonem v celé sezoně,“ uznal trenér Kozlů Vlastimil Chytrý.

„Jsou to hráči, které nedokážeme nahradit. Museli jsme improvizovat. Chtěli jsme mít na stranách aspoň rychlost, ale kreativita Kadi a Míši Šroma je nenahraditelná. Museli jsme se zase uchýlit k nakopávání míčů, což nám prostě nejde,“ dodal.

Výsledkem bylo vedení Skaštic 1:0, po změně stran ale přeci jen jednoduchá hra Kozlovic nesla ovoce. I když z toho žádná velká gólová sklizeň nebyla.

V 76. minutě zaslouženě srovnal Petr Nekuda, pak ale přišlo zbytečné vyloučení Adama Galetky po druhé žluté kartě a další góly nepadly i díky famóznímu výkonu gólmana Marka Vrby.

„Něco jsme si řekli, hru jsme zjednodušili a začali si vytvářet spoustu brankových příležitostí. Já musím pochválit hostujícího brankáře, který předváděl na divizi neuvěřitelné zákroky. Vychytal minimálně pět branek. I díky tomu si Skaštice odváží bod,“ měl jasno Vlastimil Chytrý.

Spokojen s výsledkem nebyl, Kozlovice nenavázaly na výborný výkon a triumf ze Vsetína.

„Teď jsme se dostali do fáze, kdy jsme zvládli dvě utkání, dotáhli jsme se na Přerov, ale bohužel, absence zase ovlivnily poslední zápas. Takže se hlavně do jarní části sezony musíme zamyslet a mít daleko širší kádr. Pokud chceme hrát o nejvyšší příčky, musíme na tomto zapracovat,“ hodnotil Chytrý.

Se druhým místem po podzimu ale převládá spokojenost. „Mělo to takové vlny. Prvních šest utkání jsme soutěži dominovali, měli šestibodový náskok a skóre 19:2. Vycházelo to z toho, že jsme měli kompletní hráčský kádr. Pak přišlo utkání v Nových Sadech a vypadli nám nejprve Alex Řehák, pak Tomáš Strašák, pak Michal Šrom, pak Gabriel Moussa. A začalo to padat,“ doplnil kouč.

„Kluci to tady táhli v jedenácti, dvanácti lidech. Za mě je druhé místo v tomto složení obrovský úspěch,“ uzavřel Vlastimil Chytrý.

FK Kozlovice – TJ Skaštice 1:1 (0:1)

Branky: 76. Nekuda – 9. Glozyga.

Rozhodčí: Hovorka – Novák, Pospíšil. ŽK: Řehák, M. Kadlec, Chudoba, Strašák – Glozyga, Beneš, Petrúsek. Diváci: 295.

Kozlovice: P. Kadlec – Střelec (36. Chudoba), Kozák, Řehák, Kyselák – Král (71. Vogl) – M. Kadlec, Skopal, Strašák, Galetka – Nekuda. Trenér: Vlastimil Chytrý.