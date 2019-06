„Pravdou je, že v tabulce jsme měli být výš,“ uznal trenér Kozlů Roman Matějka.

Havířov pod vedením hrajícího trenéra Miroslava Matušoviče v první poločase byl rychlejším, důraznějším a zkrátka jasně lepším týmem. Zaslouženě se po dvou povedených kombinacích ujal vedení 2:0. Oba góly obstaral nejlepší střelec soutěže Tomáš Wojnar.

„Kluci z Havířova to tam dobře vymíchali, obě akce byly na první dotek. V prvním případě to trefil krásně za háčky, to jsem se jen podíval. Ve druhém případě to bylo stejné. Asi jsem s tím nemohl dělat vůbec nic,“ ohlížel se za inkasovanými góly brankář Kozlovic Petr Kadlec, který se v závěru sezony postavil mezi tři tyče místo chybějícího Romana Konečného.

Po změně stran už Kadlec moc práce neměl. Kozli soupeře postupně tlačili na jeho půlku. V poslední patnáctiminutovce si domácí vytvořili několik obrovských šancí, ujala se však pouze ta Petra Nekudy.

„Prohráli jsme si to už v prvním poločase. Tam byla i neochota některých hráčů hrát. Ta první půlka mě hodně naštvala,“ byl zklamaný trenér Matějka.

„Druhý poločas jsme se trošku zlepšili, ale Havířov už si to pohlídal. Mohli jsme i vyrovnat, ale bylo to spíš otázkou štěstí, protože dneska jsme ze strany nedokázali nacentrovat jediný balon,“ kroutil hlavou kozlovický kouč.

Gólman domácích mluvil podobně. „My jsme první poločas prostě hráli špatně. O přestávce jsme si řekli, že se semkneme a rozloučíme se s fanoušky aspoň dobrým výkonem, když už třeba ne výsledkem. Za ten druhý poločas to docela klaplo,“ dodal Petr Kadlec.

Po loňském těsném druhém místu je však zisk 47 bodů a umístění v polovině tabulky zklamáním. „Vloni jsme o bod utekli třetí lize a letos jsme ty cíle měli taky takové. Během sezony jsme ale neměli šňůru vítězství, měli jsme hodně zraněných, útočníci nedali letos tolik gólů a nikdo je nenahradil,“ shrnul Petr Kadlec.

FK Kozlovice – MFK Havířov 1:2 (0:2)

Branky: 78. Nekuda – 5. a 35. Wojnar. Rozhodčí: Hudec – Hovorka, Sedláček. ŽK: Z. Matějka, Galetka, Schlehr, Řehák – Klejnot. Diváci: 285.

Kozlovice: Kadlec – Vogl, Střelec, Řehák, Heger – Chudoba (63. Brabec), Z. Matějka, Schlehr, Kyselák – Nekuda, Galetka (76. Číhal). Trenér: Roman Matějka.