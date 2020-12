„Chceme dát prostor našim brankářům. Shafiho jsme poslali do Bystřice na rozchytání a do přípravy se vrací k nám. Máme ještě Peťu Kadlece a o návratu Romana Konečného jednáme. Je zpátky z Rakouska a jsme s ním v kontaktu,“ upřesnil trenér Kozlovic Vlastimil Chytrý.

„Jirka se zapojí do přípravy,“ potvrdil kouč Nových Sadů Rostislav Sobek, který na podzim sázel na Davida Šarmana.

Zbořil si půlrok v Kozlovicích pochvaloval.

„Jsem za tu štaci rád, dalo mi to ještě víc sebevědomí, než jsem měl na Sadech. Myslím, že v Kozlovicích jsem trenérovi Chytrému neudělal žádnou ostudu, podával jsem kvalitní výkony, ale chápu vedení klubu, že se vracejí jejich brankáři,“ konstatoval Zbořil.

V olomouckém klubu by rád pomohl v jarním boji o vylepšení aktuálně předposledního místa tabulky divize E.

„Sady jsou pro mě desetiletá srdcová záležitost. Budu chtít podávat stoprocentní výkony a vrátit se zpět do sestavy. Nechci, aby Sady spadly do krajského přeboru, myslím, že nepatří na tu pozici, na které jsou. Patří do osmého místa. Tabulka je tak vyrovnaná, že to je reálné. Před dvěma lety jsme chytili vlnu a povedlo se to,“ vzpomínal Zbořil na vydařené jarní tažení v roce 2018.

DALŠÍ ZMĚNY V KOZLOVICÍCH

Jiří Zbořil není jediným hráčem, který loňského půlmistra divize E přes zimu opustí. Sedrik Řehák se vrací z hostování do Pardubic, bratr Alex tak čeká na nového parťáka do stoperské dvojice. Daniel Řezník by měl zamířit zpět do Vyškova.

Vlastimil Chytrý, který je zároveň hráčským agentem, naopak jedná o příchodu několika dalších hráčů. Jména zatím prozrazovat nechce.

„Jsme ve finálních jednáních, už jen řešíme s kluby, jestli tyto hráče uvolní. Do přípravy se s námi zapojí také tři zahraniční hráči,“ dodal Chytrý, bratr reprezentačního asistenta trenéra Šilhavého Jiřího Chytrého.

S přípravou Kozlovice začnou 11. ledna, do té doby mají hráči individuální tréninky.