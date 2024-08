„Probíhalo to přesně tak, jak jsme nechtěli. Šumperk poslal balon do vápna, my jsme si ho tam sami v sedmé minutě srazili. Věděli jsme, že soupeř zaleze a my celý zbytek zápasu budeme jen dobývat,“ kroutil jediný kozlovický střelec po zápase hlavou.

Nebýt jeho vyrovnávací trefy hlavou v 90. minutě, by ve vesničce u Přerova bylo po nedělním utkání všem ještě méně do smíchu. „Většinou se stahuji na přední tyčku. Sméky to teď kopl řezaně, šlo to právě na přední a říkal jsem si, že už by bylo načase, abychom aspoň vyrovnali,“ pokrčil Kozák rameny.

„Celý druhý poločas byl na jednu branku. Šancí jsme měli, že to mělo skončit 5:1. Bohužel. Je to pro nás ztráta,“ ohlížel se talentovaný kozlovický odchovanec.

Kluci jsou kvalitní

Právě koncovka je zatím největším problémem kozlů. Dojíždí tým na to, že z něj před sezonou odešli bombarďák Nekuda a tvůrce hry Skopal? Nechybí kdysi pravidelně jistý gólový přísun od křídelníka Kaďorka? Možná ano. Mladé náhrady zatím s produkcí branek mají v mužské soutěži problém.

„Možná to tak je. Potřebujeme trošku víc klidu i štěstí v zakončení. Několikrát jsme trefili gólmana. Kluci jsou určitě kvalitní, myslím si, že góly přijdou. Ale musíme zachovat větší klid v koncovce,“ myslí si Miroslav Kozák.

„Pořád omlouváme kvalitu nezkušeností a dalšími věcmi. Chce se mi říct, že kluci za to nemůžou, ale už bychom se měli každý trošku posouvat,“ nebyl spokojen ani kozlovický trenér David Kobylík.

„Kádr ale máme mladý, dobrý, s obrovskou perspektivou. Kluci se snaží, ale když nedáme šance, potrestá nás to,“ dobře ví kouč.

První zářijový den vyjíždí Kozlovice k okresnímu derby do Všechovic. Ty v Šumperku v úvodním kole dokázaly zvítězit 3:1, poté lady 0:1 ve Valmezu a v domácí premiéře 18. srpna porazily Baťov 2:0. V posledním kole měly volno a mohly odpočívat.