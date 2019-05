„Nevím, čím to bylo. Na míči jsme byli, ale nějaký tlak a šance jsme neměli. Bylo to takové alibistické. Na naší straně nebyla aktivita, proto jsme prohráli,“ mrzelo hranického trenéra Radka Fojtů.

Jeho tým dostal ránu hned po minutě a půl hry. Výborný presink Schlehra vedl k proměněné tutovce Adama Galetky. Po dlouhém míči za obranu pak ve 21. minutě nádhernou střelou z dálky přehodil domácího brankáře Tomečku Petr Nekuda a Kozlovice vedly už 2:0.

„Dostal jsem dlouhý balon, aby mě tam stoper nezakřižoval, nešel jsem s ním do nějakého sprintu. Viděl jsem, že gólman je vylezlý. Teď se mi moc nedaří, formu nemám, ale naštěstí to tam spadlo,“ oddechl si kozlovický útočník, který se trefil poprvé od 4. listopadu, kdy dal dva góly HFK Olomouc. Na jaře se i vinou zranění trošku trápil.

„Nechtěl bych se na to vymlouvat, ale je fakt, že jsem tady od čtvrtého zápasu třeba měsíc netrénoval. Trošičku jsem z toho vypadl,“ přiznal střelec.

„První dva góly padly po našich dvou velkých chybách. Soupeř si vlastně nevypracoval šance a vedl 2:0. My jsme se trápili od začátku. Bylo to pro nás utrápené utkání, bojovali jsme spíš sami se sebou než se soupeřem. Vyhrát jsme si nezasloužili,“ kroutil hlavou domácí kouč Radek Fojtů.

Přesto šly Hranice do druhého poločasu s nadějí otočit nepříznivý vývoj. Ještě v první půli totiž opět ukázal svou šikovnost Jakub Marek a snížil na 1:2.

Hranice přišly o střelce

Ani druhý nejlepší střelec soutěže Marek se ale po změně stran do šancí nedostával. Po hodině hry navíc po střetu s kozlovickým brankářem opouštěl hřiště na nosítkách, což byla pro Hranice další tvrdá rána.

„To může být větší problém než ten konečný výsledek. Je dobrý jeden na jednoho, umí se dostat do vápna a uhrávat balony. Určitě nás to oslabilo,“ uvědomuje si Radek Fojtů.

Kozlovice podnikaly nebezpečné výpady na polovinu soupeře, po jednom z nich se z otočky podruhé prosadil Galetka a definitivně rozhodl.

„Stanovili jsme dneska trošku jinou taktiku, hráli jsme z poctivého bloku, což nám vycházelo,“ pochvaloval si Petr Nekuda. „Hranice dnes možná byly na balonu, pomalu ale nevystřelily na bránu. My jsme tak dnes chtěli hrát. To, co trenér naordinoval, dnes krásně vyšlo,“ dodal hráč se dvěma starty v 1. lize v dresu Zbrojovky.

Kozlovice se díky výhře na Hranice dotáhly na rozdíl jediného bodu. „Zase se dotahujeme na špici, jen škoda, že minule jsme to nezvládli,“ vrátil se Petr Nekuda k bezbrankové domácí remíze s posledním Ústím.

Hraničtí padli teprve podruhé na jaře, první porážku jim připravil vedoucí Slavičín.

SK Hranice – FK Kozlovice 1:3 (1:2)

Branky: 35. Marek – 2. a 78. Galetka, 21. Nekuda. Rozhodčí: Krupa – Mankovecký, Lukašík. ŽK: Nehyba, Čáp, Bezděk – Vogl, Chudoba. Diváci: 210.

Hranice: Tomečka – Sobek (78. Skácel), Čáp, Kundrát, Bezděk – Šišlák, M. Kuchař – M. Lasovský, Heřmánek, Marek (61. Šustal) – D. Kuchař (58. Nehyba). Trenér: Radek Fojtů.

Kozlovice: Konečný – Střelec, Král, Řehák, Heger – Matějka, Baculák (60. Brabec), Schlehr, Kyselák (86. Chudoba) – Nekuda (71. Vogl), Galetka. Trenér: Roman Matějka.