„Kluci mají od minulého týdne individuální plán, který je z velké části dobrovolný. Je ale potřeba, aby do zimní přípravy nastoupili fyzicky připravení. Očekávám, že pak dotáhneme to, co jsme v létě začali,“ avizuje kouč.

Ten hned po příchodu vyžadoval po svých svěřencích v trénincích velké nasazení, se kterým byl během celého podzimu sám nad míru spokojen. „ Za mě lehké tréninky nebudou. Kluci ale chtějí trénovat a já je chci připravit,“ dodal David Kobylík.

Kobylík o možných posilách či přínosu Nekudy: Musíme ho udržet

Příprava Kozlů do značné míry kopíruje předešlá léta. Nechybí tréninky v domácím areálu v Kozlovicích, na přerovské umělce ani posilovna a tvrdší silový dril u kondičního trenéra Tomigy.

Tři tréninky a jeden zápas týdně, výjimkou bude náročný start února, kdy kozly čeká od od pondělí 5. do soboty 10. kromě čtyř tréninkových jednotek i sobotní duel s „osmnáctkou“ Sigmy Olomouc.

V přípravě se Kobylíkův tým představí dohromady pouze v pěti utkáních, soupeřem mu budou ještě HFK Olomouc, Čechovice, Břidličná a na závěr třetiligový Uničov.

„Nechci hráče přehltit zápasy. Tím, že se nám kádr nemění, není potřeba zabudovávat nové hráče. Chceme zapracovat na kondici, vše ale budeme dělat v herních činnostech,“ má jasno David Kobylík.

Nekuda ano, Kaďorek ne

Ten již na konci podzimu avizoval, že prioritou pro něj bude udržet útočníka Petra Nekudu. A to se povedlo.

„Je důležité, že všichni chtěli zůstat. Nekyho se mi podařilo přemluvit, aby do léta zůstal. Je to pro mě důležitý hráč,“ zopakoval trenér.

Dvě změny jsou již nyní přeci jen stoprocentní. Hostování z olomoucké Sigmy skončilo útočníkovi Jakubovi Slatinskému.

Do kádru se nevrátí ani zkušený křídelník Lukáš Kaďorek. Ten byl po porušení Kobylíkových pravidel během podzimní části sezony vyřazen z A-týmu a nastupoval za béčko v okresním přeboru. Kozlovice nyní jednu z tradičních opor posledních let uvolnily na hostování do Brodku u Přerova. Kaďorek si tak po delší době zahraje krajský přebor.

Na oba oslabené posty by měla do Kozlovic přijít náhrada. „Chceme je nahradit. Máme už dvojici hráčů vyhlídnutou, jednáme. Jeden z nich by měl dopadnout určitě, u toho druhého uvidíme, jestli ho uvolní mateřský klub,“ nechce zatím David Kobylík zveřejňovat konkrétní jména. Chce do procesu nicméně určitě zapojit i některé kozlovické dorostence.

„Nebude lehké na jaře obhájit naši pozici. Ač jsme druzí, v domácím prostředí naše výkony ne vždy byly dobré. Venku jsme hráli výborně, potřebujeme se ale naučit hrát i na menším prostoru rychle a kombinačně,“ uzavřel David Kobylík a poodhalil tak, jakým směrem se herní příprava jeho týmu bude ubírat.

Přípravné zápasy FK Kozlovice:

HFK Olomouc – Kozlovice (31.1., 18.30, UT Holice)

Sigma Olomouc U18 – Kozlovice (10.2., 15.00, UT Řepčín)

Čechovice – Kozlovice (17.2., 18.00, UT Prostějov)

Břidličná – Kozlovice (24.2., 17.00, UT Holice)

Uničov – Kozlovice (3.3., tráva, Uničov)