„Ambice jsou tady vždy nejvyšší. Chceme vyhrávat a aby to bavilo nás i lidi. Věříme, že budeme úspěšní,“ říká kapitán FK Kozlovice Alex Řehák. „Na druhou stranu jsme poučení z minulého roku, kdy jsme vyhlašovali, že to vyhrajeme a ovládneme. Realita pak byla jiná,“ mírní zároveň postupové pobláznění zkušený stoper.

Ani vedení záměrně nevyhlašuje touhy po posunu do třetí ligy. Pokud by to ale přišlo, vypadá to, že Kozlovice by se ničemu nebránily.

„Nechci machrovat, ale náramně se nám po podzimu podařila závěrečná, kde jsme toto téma diskutovali. K velkému fotbalu jsou potřeba velké peníze. Zkusme ale dobrý a velký fotbal dělat i s penězi, které máme tady v Kozlovicích,“ prozradil kouč Rolinc, na čem se s jádrem týmu shodli.

„Nemáme v žádném případě nůž na krku. Nikdo po nás nechce, abychom postupovali. Někdo by řekl, že podmínky tady na třetí ligu nejsou, ale my bychom se o to i s asistentem Matýskou chtěli porvat,“ vysvětlil lodivod.

Kozlovice ovšem vedou o pouhý bod před Slavičínem. A vytáhnout se na lídra bude chtít na jaře každý.

„Vnímám to. Pohybuji se na Hranicku, ve Všechovicích mám plno kamarádů. Budeme největším terčem, všichni nás budou chtít porazit. Ale jsme sportovci, měli bychom se s tím popasovat, když chceme hrát nahoře,“ uvědomuje si Rolinc.

Ten po polovině sezony chtěl s týmem během zimy odjet na soustředění. Nakonec ale i směrem k možným úsporám do budoucna Kozli odtrénují přípravu doma.

„Tento požadavek jsem zrušil, aby tady byla nějaká ekonomická vyváženost. Nechtěl jsem vytvářet nějaký tlak na klub. Zvládneme to i bez zimního soustředění,“ věří kozlovický trenér. „Přeji si teď jen, aby kluci zůstali zdraví a aby dobrá nálada, která panovala před prvním výběhem, panovala celou zimní přípravu a přenese se do startu soutěže,“ dodal.

VIDEO: Rozesmáté Kozlovice odstartovaly přípravu vážením

Dril u Tomigy? Řehák se těší

Jak tedy bude kozlovická zimní příprava vypadat? První dva týdny hlavně běhání a silový trénink, jednou trénink na umělé trávě v Přerově. Do toho dril s kondičním trenérem Tomášem Tomigou.

„Na to se těším. Pomůže nám to zesílit, líbí se mi to víc než zvedání činek v posilovně. Tam jde o zábavnou formu, vyhecuje nás to a stmelí,“ pochvaluje si Alex Řehák. „Od přípravy čekám nabrání kondice, dohnat to, co jsme ztratili přes svátky. Vyběhat to pivo a salát,“ zasmál se kapitán.

Jedna nebo dvě posily

A kádr? Ten s jistotou opouští zatím pouze křídelník Kamil Chudoba. Nové působiště našel v Kvasicích hrajících zlínský krajský přebor. Zpět do Hranic se vrátil mladý Filip Vítek, který s třetiligistou absolvuje přípravu, vrátit se ale může do Kozlovic.

Podobné je to u možné posily Kozlovic. Záložník Ondřej Berčík se měl ze Skaštic v rámci divize E posunout do týmu lídra tabulky. Jenže zájem projevily také Hranice z vyšší soutěže, a tak Berčík zatím trénuje tam.

„Trošku nám do toho Hranice sáhly, už tam dva týdny trénuje. To mu ale prospěje. Byl bych rád, kdyby na přátelské zápasy už byl s námi. Doufám, že to platí, plácli jsme si,“ věří František Rolinc.

Tak jednoduché to ale nebude. Trenér Hranic a bývalý kouč Kozlovic Roman Matějka o Berčíka má zájem. Oba navíc pochází z Kojetína.

„Jsme domluvení, že si oboustranně do poloviny února řekneme, co dál. Pokud se s námi nedohodne, půjde do Kozlovic. Já bych byl rád, kdyby zůstal u nás, první přípravné utkání odehrál dobře. Na třetí ligu podle mě má, ostatně, hrál ji už v Kroměříži,“ řekl Deníku Roman Matějka s tím, že o nabídce Kozlovic ví.

Fotbalisté Hranic už trénují i s kondičákem kickboxerem! Masakr, hlásí kouč

Berčík ovšem učaroval také Františku Rolincovi, a tak před ním nejspíš leží zajímavé dillema. „Zalíbil se nám v posledním mistráku ve Skašticích. Podle mě to byl jeden z nejlepších hráčů, upozornil tam na sebe. Je mladý, rád pracuji s mladými hráči,“ řekl šéf kozlovické lavičky.

Podle obou trenérů se ale rozhodně k žádné přetahované neschyluje. „Nic takového nebude. S Ondrou jsem mluvil. Hranice jsou třetí liga, pokud by cítil, že má na to, aby byl v základní sestavě, nebudu se zlobit, když tam zůstane,“ přiznal František Rolinc.

V souvislosti s vyšší soutěží se u Přerova mluvilo také o talentovaném tahounovi Dominiku Skopalovi. Hvězda týmu by zatím měla zůstávat v divizi doma v Kozlovicích, přestože už trénoval s béčkem Sigmy Olomouc.

Zajímavou posilou by pak pro Kozlovice měl být ofenzivně laděný krajní obránce Radim Olšanský, který působil v druholigovém Vyškově a předtím v třetiligovém béčku Slovácka.

Do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY odcházel před rokem s tím, že by ve Vyškově mohl zakotvit natrvalo. Byly z toho nakonec dva druholigové starty. A teď místo (možná) očekávaného návratu do třetí ligy, štace v Kozlovicích, která není nelogickou volbou – Olšanský pochází z Přerova.

Radim Olšanský na tréninku v 1 .FC Slovácko.Zdroj: Deník/Libor Kopl