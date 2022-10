První půle góly nepřinesla. Přítomní diváci však nebyli ochuzeni o bojovnou hru z obou stran s množstvím osobních soubojů. Oba celky měly na svém kontě také velké množství náznaků šancí, z nichž ale jen hrstka prošla až k jednomu z gólmanů. Asi největší možnost si vypracovali hosté zhruba dvě minuty před poločasem, zaskvěl se při ní ale gólman Kopřiva.

Druhý poločas se pak nesl v podobném duchu jako ten první. A když pak dvanáct minut před koncem nedokázal obrovskou šanci proměnit hostující Adam Galetka, zdálo se, že už zápas opravdu dospěje k bezbrankové remíze. To se ale nakonec nestalo. V 90. minutě totiž po centru zprava pálil zblízka z první znovu Galetka a tentokrát se už mohl radovat.

„Dnes to byl parádní zápas, šlágr kola. I domácí trenér uznal, že jsme byli lepší. Měli jsme několik dobrých šancí, které jsme nedali a už jsem to s našimi šancemi na tři body viděl černě," hodnotil utkání i kozlovický trenér František Rolinc. „O přestávce jsem klukům řekl, ať se vrátí k naší původní hře, tedy aby drželi míč na zemi a kombinovali. To plnili, byli trpěliví a v závěru za to byli odměněni," dodal.

„Trochu mě také mrzí ta situace před gólem, protože tam měl podle mě rozhodčí písknout faul na Míru Sekelu. To je za mě jednoznačně hrubé ovlivnění zápasu. Samozřejmě ale tu situaci musíme dohrát, když ji sudí nepřeruší," postěžoval si ještě domácí lodivod.

Do konce podzimní části divize E zbývá odehrát už jen jedno z celkových třinácti zápasů. Kozlovice zůstávají první s jednatřiceti body, Šternberk je se sedmibodovou ztrátou zatím druhý. Již v neděli jej však může předehnat Slavičín, který má bodů stejně, ale hned o dva zápasy méně.

„Zatím určitě převládá spokojenost. Vůbec jsme nečekali, že budeme tak vysoko a už vůbec mě nenapadlo, že budeme hrát s Kozlovicemi zápas prvního s druhým. A troufám si říct, že jsme tak vysoko oprávněně," pochvaloval si šternberský trenér, jehož tým čeká ještě zápas na Vsetíně.

„U nás zatím panuje maximální spokojenost. Hrajeme s úzkým kádrem a zaplaťpámbů se nám vyhýbají dlouhodobá zranění. Chtěl bych poděkovat jak všem hráčům, kteří stabilně hrají, tak i těm, kteří musí bohužel sedět na lavičce a pouze sledovat, jak jejich kamarádi vyhrávají. Zvláště pro našeho náhradního gólmana Petra Kadlece to musí být těžké," doplnil ho i kormidelník celku z Přerovska.

FK Šternberk - FK Kozlovice 0:1 (0:0)

Branka: 90. Galetka.

Rozhodčí: Kolář - Řezníček, Vejtasa. ŽK: Koutek, Sedláček, Kuba, Sekela - Strašák, Galetka.

Šternberk: Kopřiva - Lošťák (80. Sekela), Drmola, Tögel (75. Vašička), Vítek, Koutek, Hustý, Sedláček, Kuba, Smrček, Samek. Trenér: Ivo Lošťák.

Kozlovice: Obzina - Kozák, Kostka, Řehák, Kyselák, Vítek, Kaďorek, Strašák, Galetka (90+2. Chudoba), Smolka, Skopal. Trenér: František Rolinc.