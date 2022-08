Čas je neúprosný a také léčí. I když to může znít trošku krutě, v Kozlovicích už museli zapomenout na tragické úmrtí brankáře Šustra, které kromě obrovsky smutné události pro klub znamenalo i velkou komplikaci na klíčovém postu gólmana. Kozli už ale mají pro novou sezonu posilu do brány, vrací se jim navíc zkušený Petr Kadlec.

Petr KadlecZdroj: Deník/Jan Pořízek

Favoritem na post jedničky bude Jakub Obzina, který přišel z Hranic a je hráčem Sigmy Olomouc. „Takže na postu brankáře budeme mít celkem velkou konkurenci, s tím jsem spokojený,“ pochvaluje si hlavní kouč Kozlů František Rolinc.

Na zkoušku přišel do týmu z místní části Přerova Patrik Zimmermann z Vyškova, který dával góly za béčko účastníka druhé ligy v jihomoravské I. A třídě.

Pozitivní je také návrat bombarďáka Petra Nekudy a obránce Miroslava Kozáka po zranění.

„Jsem rád, že jsme kádr udrželi pohromadě a do přípravy nás nastoupilo víc, než jsem původně předpokládal,“ přiznal František Rolinc.

Mladé pušky

Na hřišti se to jinak během letní přípravy v Kozlovicích hemžilo mládím. Kromě pěti hráčů z dorostu budou u Přerova nově působit také 18letý Štěpán Smolka ze Sigmy Olomouc a 19letý Filip Vítek z Hranic, který také prošel mládeží největšího hanáckého klubu. Oba vyztuží kozlovickou defenzivu.

„Sázím i na mladé pušky,“ usmál se František Rolinc.

A proč také ne. Kozli zaznamenali pouze tři odchody. Tím nejvýraznějším je přesun pravého beka Milana Kadlece do třetiligového Hodonína.

„O tom jsme věděli, popřáli jsme mu hodně štěstí v další kariéře. Udělal tady kus práce. Mluvilo se i o Teplicích, ale podle mých informací by měl zůstat v Hodoníně. Má přítelkyni z Uherského Hradiště,“ vysvětlil lodivod.

Milan KadlecZdroj: Deník/Jan Pořízek

Do Hodonína míří i záložník Radek Smékal, do třetí ligy odešel také Michal Guzik, který by se chtěl prosadit v Otrokovicích do kádru Kvítkovic, jak se bývalá Viktorka nově jmenuje.

Zájem měly Kozlovice o další mladíky z olomoucké Sigmy, mluvilo se o příchodu talentovaného útočníka Davida Koláčka, který ale uspěl na zkoušce nováčka MSFL z Hranic.

A ambice třetího celku uplynulé sezony?

„Chtěl bych, abychom hráli stejný fotbal jako na jaře a také, abychom okupovali v tabulce stejné příčky. Myslím si, že pokud budeme zdraví a nestane se nic mimořádného, tyto cíle bychom měli naplnit a hrát nahoře,“ věří Rolinc.

Změny v kádru FK Kozlovice

Přišli: Petr Kadlec (návrat z hostování), Jakub Obzina (Hranice), Patrik Zimmermann (Vyškov), Štěpán Smolka (Sigma Olomouc B), Filip Vítek (Hranice)

Odešli: Milan Kadlec, Radek Smékal (oba Hodonín), Michal Guzik (Kvítkovice)