„Bylo to klasické první utkání. Nervozita byla na obou stranách a z toho pramenilo i velké množství ztrát a chyb. Nám ale pomohl ten první gól. Po něm z nás ta nervozita odpadla. Na druhou stranu ale musím říct, že kluci z Holice byli výborní a musím je pochválit. Určitě jsme od nich takovou kvalitu nečekali. My jsme ale výborně bránili a nula vzadu je super. Tři body jsou doma a jen tak dál," popsal skončené utkání jen chvíli po jeho skončení mladý střelec.

Michl otevřel skóre zápasu už v desáté minutě poté, co využil zaváhání jednoho z obránců, parádním způsobem přehodil vyběhnuvšího gólmana Šarmana a i s trochou štěstí dostal míč do sítě o břevno. „Číhání na presink se vyplatilo. Stoper uklouznul, já mu míč vypíchl a viděl jsem, že je brankář venku. Tak jsem ho přeloboval. Voglis to tam pak ještě dorážel, pan rozhodčí mi ale řekl, že už ten míč už za čárou byl," popsal onen okamžik ze svého pohledu.

V 90. minutě pak na něj brankově navázal ještě Marek Zdražil, a tak z olomouckého předměstí putovaly na to šumperské tři body za vítězství v poměru 2:0. Kozlovický favorit tak nakopnul novou sezonu podle plánu a může se připravovat na svou domácí premiéru, kterou si odbyde v neděli od 17 hodin proti Šternberku vedeném novým koučem a bývalým českým reprezentantem Markem Heinzem.

„Tři body do tabulky se počítají a doufám, že už z nás ta nervozita spadne definitivně. Věřím, že za týden se Šternberkem doma to bude z naší strany ještě lepší. Já jsem už pod trenérem Heinzem trénoval a možná můžu klukům i trenérovi napovědět, co od někoho očekávat. Je to ale zhruba tři roky zpátky a může to nakonec být všechno jinak," líčí Michl.