Po posledním zápase jste v návalu negativních emocí nechtěl hodnotit uplynulou sezonu. Jak ji hodnotíte s odstupem času?

Říkal jsem to i teď hráčům. Minulou sezonu nemůžu hodnotit kladně. Ty cíle byly daleko vyšší, je potřeba se k tomu postavit čelem. V prvé řadě je to samozřejmě vina nás ve vedení, hlavně moje, protože já zodpovídám za výsledky. Doufám, že následující sezona bude daleko lepší. Vstoupil bych do ní rád pozitivně a motivoval kluky, abychom zase hráli špičku divize.

Čím byl pád do středu tabulky podle vás způsoben?

Bylo to naším přístupem a pracovitostí. Pak se to projeví v zápasech – někdy máte i smůlu. Bylo to nahoru a dolů, tak se na špici hrát nedá. Musíte odehrát delší řadu vítězných zápasů po sobě, abyste se navrchu udrželi. To se nám nedařilo celou sezonu. Nebyla taková pracovitost a vůle jako v předchozí sezoně.

Proč vůle chyběla? Bylo to způsobeno i tím, že vloni vám jen těsně uniklo prvenství a v hráčích to zanechalo nějakou stopu?

To je přesně ono. Bylo to v hlavách. Na hráče přijde podvědomě uspokojení, každý si myslí, že to půjde samo, že vítězství je automatická věc. To ale není. Pro výhru musíte poctivě pracovat a dřít, potom teprve přijde. Pak to teprve jde samo. Naskočíte na vítěznou vlnu a některé zápasy jdou absolutně samy. Pokud ale neuděláte poctivou prací poctivý základ, tak lehkost nikdy nepřichází a spíš to bolí. Přichází frustrace, protože hlava si myslí, že na to máte, ve skutečnosti to tak ale není. Soupeř vás přehrává a je to trápení.

Jaké jsou tedy plány na startu letní přípravy?

V prvé řadě poctivě pracovat. Mnou počínaje, hráči konče. To je první předpoklad k tomu, abychom byli úspěšní.

Co se do hráčů budete snažit během léta dostat?

Bude to o hlavách. Polevili jsme v práci, ale přišlo mi, že jsme nebyli ani tak dobře kondičně nachystáni. Bude to hodně o dřině, aby na tom hráči byli dobře po fyzické stránce. To je základ pro to, abychom hráli dobrý fotbal. Styl herní činnosti měnit nebudu. Zapracujeme na pohybu a fyzičce.

Jak tedy bude vaše příprava probíhat?

První týden máme tři tréninky plus zápas. Pak jedeme v modelu čtyř tréninků a zápasu. Týden před mistráky jdeme zase do režimu tří tréninků plus mistrovské utkání. Je to nalajnované celkem intenzivně. Máme čtyři týdny na to, abychom se nachystali. Plně věřím, že to zvládneme.

V zimě jste dril ozvláštnili přípravou u kondičního trenéra Tomigy. Nic podobného nechystáte?

Ne, ta příprava v létě je hodně krátká. Nebudu je honit někde po tělocvičnách, uděláme to na hřišti a hodně intenzivní. Budou v tom i kruhové tréninky, ale v trošku jiném zaměření. Ty si uděláme my v našem realizačním týmu.

Můžeme se těšit také na nějaké posily?

Příchod je potvrzen jeden a já hodně věřím, že nám pomůže. Je to Michal Šrom, přestoupil z Hulína. Zbytek hráčů ještě nebudu představovat, ještě nejsou hráči Kozlovic, tyhle věci nechávám pod pokličkou. Samozřejmě ale tady máme nové tváře. Věřím, že se zapojí, budou pro Kozlovice posilou a budeme zase silnější.

Co říct k Michalu Šromovi? Jak jste bývalého ligového fotbalistu získali?

S Michalem se znám osobně déle, cestu jsme k sobě měli blízkou. Bylo to jen o tom, jestli se domluvíme, nebo ne. Typově je to ofenzivní hráč. Z levé strany nebo pod hrot. Brali jsme jej vyloženě do ofenzivy a tvorby hry.

Jak se těšíte na nově poskládanou divizi E?

Přibyl Hodonín, který podle mě ze třetí ligy vůbec neměl spadnout. To bude jeden z favoritů celé soutěže. S jeho zázemím a historií bude chtít okamžitě zpátky. To je u mě velký favorit. Zbytek nových týmů neznám. Sice jsme v jedné sezoně hráli i druhou divizi, ale nebylo tam ani Strání, ani Bzenec. Pak tam máme dva nováčky a týmy, které známe z naší skupiny. Já jsem nebyl zastáncem modelu tří divizí po čtrnácti. Lépe mi vyhovoval starý model dvou divizí po šestnácti.

Proč se vám nový systém tří divizí na Moravě nelíbí?

Když se podívám dolů na krajské přebory nebo I. A třídy, pořád se brečí, že tam padá kvalita. A my teď vlastně rozšíříme vršek a pořád vyžíráme spodek. Spadly čtyři mančafty ze 3. ligy, ale mělo to popadat z divizí směrem dolů. Pak by se zkvalitnil krajský přebor a hrály by se dál dvě divize po šestnácti. Neviděl jsem v tom žádný problém. To je ale názor trenéra z Kozlovic. To nic neznamená (usmívá se).

Sezona Kozlovic

Divize, skupina E

8. místo

47 bodů, skóre 49:39

14 výher, 5 remíz, 11 proher

Nejlepší střelec: Adam Galetka (13 branek)

Zlý muž: Adam Galetka (15 ŽK, 1 ČK)

Nejlepší moment: obrat a výhra 3:2 se Vsetínem

Nejhorší moment: ztracený zápas 1:2 v Heřmanicích

(„Takových momentů bylo ale více.“)

Nejužitečnější hráč: Martin Schlehr

(„Srdcař, poctivec a fotbalista.“)