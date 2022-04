Trenér Chytrý v Kozlovicích končí! O postupu se mluvilo až moc, říká předseda

Rolinc (1964), který má za sebou i působení v Rakousku, kozlovický celek převzal v situaci, kdy tým s ambicemi na postup do MSFL ve třech jarních kolech získal pouze bod. Měl by tak být hlavně novým impulsem pro kvalitní kádr.

„Bude to mít složité. Chodíval na naše zápasy, kluky herně zná. Přesto ale je to těžké, když přijdete a za čtyři dny hrajete první zápas. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Jsme rádi, že jsme nějakého trenéra sehnali,“ přiznal Lubomír Korytko.

Františka Rolince už v sobotu čeká křest ohněm na horké půdě předposledního Strání.

Vadil mi přístup hráčů, přiznal Chytrý. Odejdou i jeho posily?