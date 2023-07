Sobotní vedro jako by otupilo koncovku vítěze divize E v úvodním přípravném utkání léta. Kozlovice doma padly s Novým Jičínem 0:3. Nový kouč David Kobylík tak musel na úvod svého angažmá skousnout až příliš krutou porážku od šestého celku divize F.

Fotbalová příprava FK Kozlovice - FK Nový Jičín | Video: Deník/Ivan Němeček

„Na jednu stranu se hraje o výsledek. Skóre 0:3 je kruté. Soupeř k němu došel svou hrou, my mu to usnadnili tím, že jsme nebyli produktivní. Zazdili jsme spoustu šancí. Na druhou stranu jsem posbíral spoustu poznatků o jednotlivcích i celém herním schématu. To je pro mě nejdůležitější,“ řekl Kobylík po zápase.

Hlavně v první půli jeho svěřenci měli jít do vedení, místo toho se ve 37. minutě prosadil na opačné straně Martin Palla.

„V prvním poločase tam byla spousta kvalitních věcí. Získávali jsme míče tak, jak jsme chtěli - vysokým presinkem na půlce soupeře. Bohužel nás po celý zápas srážela finální fáze. Spoustu věcí jsme nedohráli, to byla alfa a omega toho, proč je výsledek takový, jaký je,“ pokrčil David Kobylík rameny.

Veřejnost počítá góly a body, ví Kobylík. Chce navázat na úspěch Kozlovic

Ve druhém poločase oba týmy prostřídaly a na kvalitě zápasu to bylo znát. Nový Jičín nicméně dal domácím lekci z produktivity, ve svých šancích byl po změně stran takřka stoprocentní.

Na straně Kozlovic se do hry dostaly možné posily Jakub Vyhlídal či Matyáš Gréč, vidět byl v základní sestavě Radek Smékal, který se na vesničku u Přerova vrací z Kvítkovic. Domácím ještě citelně chyběl Dominik Skopal, který užíval dovolené.

„Je pravda, že ve finální fázi nám jeho kvalita chybí. Není důvod se na to vymlouvat. Pro nás je to signál k tomu, že potřebujeme pracovat. Kluci moje aktivní pojetí chápu, na druhou stranu jsme spolu velmi krátce,“ řekl závěrem David Kobylík.

Už ve středu Kozlovice přivítají v 18 hodin Hranice bývalého trenéra Romana Matějky a v krásném areálu se tak dá očekávat pěkná prázdninová návštěva.

Návrat domů! Bubeník bude udávat tempo defenzivě Želatovic

FK Kozlovice – Nový Jičín 0:3 (0:1)

Branky: 37. M. Palla, 60. Balhárek, 83. Janovský.

Kozlovice: Ocelka – Vítek, Řehák, Kostka, Kostka – Kaďorek, Smékal, Kozák, Vogl – Vyhlídal, Nekuda. Střídali: Gréč, Doležal, Olšanský, Heger, Smolka. Trenér: Kobylík.

Nový Jičín: Hub (75. Škorňa) - M. Palla, Rajskup, Nippert, Hurta (75. Siwy), Magdon, Cacek, Kocián (75. Geryk), Šimek (46. Bartoň), Balhárek (63. Krčmář), Janovský. Trenér: Kunc.