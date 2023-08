/FOTO + VIDEO/ Fotbalisté Kozlovic v domácím šlágru divize E porazili Nové Sady 1:0 a po třech odehraných zápasech zůstávají stoprocentní na čele tabulky společně se Vsetínem. V neděli ale byli proti silnému soupeři spíše šťastnějším týmem, hosté předvedli výkon, před kterým smekl i kozlovický trenér David Kobylík.

Fotbalisté Kozlovic porazili Nové Sady 1:0. Roh Ondřeje Kyseláka a gól Jakuba Vyhlídala | Video: Deník/Ivan Němeček

„Nečekal jsem, že nás soupeř dostane až do takových problémů. Náš výkon nebyl optimální, o to víc si vážím vítězství, které bylo vybojované. Zároveň chci dát respekt Sadům, dokážu říct, že byly nebezpečnějším a lehce lepším mužstvem,“ řekl známý fotbalový expert z Hané, který navíc má k olomoucké městské čtvrti speciální vztah.

„Byl to pro mě velký zápas, protože tam bydlím a znám tam spoustu lidí. Mělo to pro mě náboj, samozřejmě v dobrém. Musím uznat, že soupeř byl velmi kvalitní a překvapil mě,“ zopakoval David Kobylík.

Novosadští byli po většinu zápasu aktivnější, co se týče držení míče, dokázali úřadujícího mistra na jeho hřišti zatlačit na vlastní polovinu, to však bylo vše, několik šancí gólem neskončilo i díky Obzinovi v domácí bráně. Stoprocentní šanci chytil ve 35. minutě Ambrožovi.

„Každý zápas si necháme utéct body. Okolnosti se vždy otočí směrem od nás. Tentokrát jsme vše udělali pro to, abychom se dobře připravili v týdnu, třeba i podle videa. Myslím, že to na hřišti bylo vidět, v tom zápase jsme si minimálně nezasloužili prohrát,“ kroutil hlavou hostující kouč Rostislav Sobek.

Rozhodl žolík Vyhlídal

Kozlovice měly své šance, ve druhém poločase zahrávaly sérii rohových kopů z pravé strany, levačka Kyseláka nakonec přeci jen našla střídajícího Jakuba Vyhlídala. Kozlovický žolík na zadní tyči v 72. minutě rozhodl o nejtěsnější možné výhře domácích.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Soupeř byl velmi zdatný v rychlých protiútocích. To jsme si nějak pohlídali. Bohužel jsme si ale nepohlídali jednu standardku. Každý zápas dostaneme gól z rohu, kluky jsme varoval, samozřejmě zase přijdeme o body gólem z rohu,“ smutnil Rostislav Sobek.

„Měli jsme důraz, kvalitu nahoře, ale když týmu nezvedne sebevědomí nějaká proměněná šance, potom to dojde k tomu, že nás zlomí jeden gól. A to se stalo,“ dodal lodivod hostů.

Nové Sady, které patří mezi adepty na nejvyšší umístění, tedy pokračují v ne zrovna povedeném vstupu do sezony. Ze čtyř utkání vydolovaly jen dva body, k tomu můžeme přičíst pohárovou prohru 1:4 v Holešově. Na vítězství tak sadaři čekají už pět utkání.

„Jsem pořád v klidu, i když to bodově nevypadá. Měli jsme těžké soupeře. Jednou se to k nám musí přiklonit. Síla v týmu je, jde jen o to to zlomit,“ věří Rostislav Sobek.

V sobotu (17.00) navíc do olomouckého areálu dorazí zatím nejslabší celek soutěže z Nového Jičína. Kozlovice v neděli čeká těžká prověrka na půdě Slavičína.

VIDEO: Tři červené, první tři body pro Přerov! Zařídil je projektil Repčeka

FK Kozlovice – FK Nové Sady 1:0 (0:0)

Branka: 72. Vyhlídal.

Rozhodčí: Poláček – Slováček, Štipčák. ŽK: Vyhlídal – Rus, Pančochář, Nguyen. Diváci: 285.

Kozlovice: Obzina – Smékal (67. Slatinský), Kostka, Řehák, Kyselák, Kaďorek, Nekuda (61. Vyhlídal), Smolka (46. Vogl), Olšanský (90. Vítek), Kozák, Skopal. Trenér: Kobylík.

Nové Sady: Holý – Přikryl, Popelka (28. Nguyen), Krátký, Fládr, Pančochář, Rus, Sobek ml. (90. Šebora), Žďánský, Němeček, Ambrož (65. Marčík). Trenér: Sobek st.