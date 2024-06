Tři porážky v řadě chtěli odčinit fotbalisté Kozlovic v nedělním střetnutí proti Všechovicím. Povedlo se. V první půli se trefili hned třikrát a z vlny je nesrazila ani branka na 1:2. Odpověděli na ni gólem do šatny.

„Ten nás mrzí, protože jsme cítili kontakt. Nevím, jestli se to tam úplně lámalo. Měli jsme totiž příležitosti. Mohli jsme i vést 1:0, ale nepovedlo se. Měli jsme nějakou taktiku, chtěli jsme hrát na brejky, zezadu, organizovaně, ale soupeř se do nás dostal a byl lepší, fotbalovější. My jsme tahali za kratší konec,“ uznal trenér Všechovic Zbyněk Vinklar.

Utkání se lámalo těsně před hodinou hry, kdy udeřil jeden z loučících se fotbalistů Petr Nekuda. Ten totiž po sezoně zamíří do Velké Bystřice. Jeho trefa na 4:1 tak byla o to víc radostná.

Hranice sestupují z MSFL. Šance měly... Velká škoda a skepse, smutní kouč

„Konečně jsme hráli s klasickým útočníkem Petrem Nekudou. Vrátili jsme se k tomu, co jsme hráli v předchozích zápasech, byly tam automatismy a podobně. Dobrým výkonem se přidali i jiní hráči, kteří neměli v poslední době výkonnost. Kritizoval jsem Smékala, který teď hrál dobře a dal gól. Vrátili jsme se k presinku. Byly tam pěkné akce, soupeře jsme přejeli,“ hodnotil duel kouč Kozlovic David Kobylík.

Ten tak poslal na poslední čtvrt hodinu mezi tři tyče loučícího se Petra Kadlece. Ten by měl v Kozlovicích zůstat, ale pouze v béčku. „Pro něj i Petra Nekudu to byla pěkná rozlučka. Jeden dal gól, druhý chytil dvě, tři šance,“ byl spokojený Kobylík.

Osm minut před koncem ještě Všechovice vykřesaly naději snížením na 2:4, jenže v samotném závěru přišly další dva údery od Kozlů a konečný stav 6:2.

„Bylo vidět, že čtvrtý gól nás zlomil a dohrávali jsme to. Po našem druhém gólu bylo vidět, že kluci ještě mají energii a chtěli s tím něco dělat. Bohužel děláme chyby, které soupeř potrestá a nás to srazí. V závěru už jsme hráli vabank,“ hodnotil Vinklar.

Kozlovice budou už ve středu bojovat o stříbrnou pozici. K tomu potřebují vyhrát v Holešově a následně doufat v zaváhání Bzence v Kostelci. Bod jim potom stačí k definitivní jistotě třetí příčky.

OBRAZEM: Prestižní turnaj žáků v Želatovicích ovládlo Slovácko

Naopak Tatran hraje o mnohem více. V neděli přivítá Nový Jičín a v tu chvíli už bude vědět, jaký výsledek musí pro udržení se v soutěži uhrát. Je také varianta, že bude zachráněný. Záviset to bude na sobotních výsledcích ve skupině D Pelhřimova, Tasovic a Břeclavi.

„Nesmíme plakat nad tím, co bylo. Musíme všechno zahodit a připravit se na tenhle jediný zápas,“ hlásí Zbyněk Vinklar.

FK Kozlovice - Tatran Všechovice 6:2 (3:1)

Branky: 14. Smékal, 35. z pen. Řehák, 44. a 90+3. Michl, 57. Nekuda, 90. Zdražil - 38. Skácel, 82. Bezděk.

Rozhodčí: Dorušák - Votava, Brezáni. ŽK: Kozák - Richter, Lasovský. Diváci: 335.

Kozlovice: Obzina (76. Kadlec), Smékal, Kostka, Řehák, Vítek, Skopal, Nekuda (89. Zdražil), Michl, Vogl (74. Heger), Olšanský, Kozák. Trenér: David Kobylík.

Všechovice: Spurný - Vahalík, Richter, Kuchař, Bezděk, Adamčík (37. Skácel), Lasovský, Vozák, Hoffmann (74. Kopecký), Kurfürst), Orava (66. Rolinc). Trenér: Zbyněk Vinklar.