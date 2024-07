„Soupeři z MSFL jsme se vyrovnali ve všech herních činnostech. Možná jen na začátku nám chyběla zkušenost. Za to jsem rád, byl to strašně cenný zápas,“ pochvaloval si kozlovický kouč.

Na gól však Kozlovice během letní přípravy stále čekají. „Chybí mi kvalita v posledních třiceti metrech, ale to trápí každý tým. Věříme, že se tam budeme zlepšovat. Proti Uničovu dvě břevna, šli jsme sami na bránu, výsledek by hned byl lepší,“ dobře ví Kobylík.

Kádr jsme rozšířili

Během letní přípravy se Kozlovice snaží rozšířit kádr. „Máme čtyři, pět nových kluků. Trošku jsme kádr rozšířili, což nám dělalo obrovské problémy, nebyli jsme konkurenceschopní tak, jak jsme si představovali,“ říká David Kobylík.

V prvním přátelském utkání bronzový celek posledního divizního ročníku zkoušel například Daniela Horáka, známého YouTubera pod přezdívkou Horis, který jaro strávil v konkurenčním Přerově a hrával převážně na křídle.

V letní přípravě Kozlovice tvrdě pracují a doufají, že se jim budou vyhýbat zranění. Už v sobotu je čeká další přátelské utkání s béčkem Líšně, hraje se opět v Kozlovicích od 11 hodin.

„Trénujeme hodně a s tréninkovou aktivitou a intenzitou u hráčů jsem velmi spokojený. Je to tak za celou dobu, co jsem v Kozlovicích. Věřím, že se to promítne do soutěže,“ přeje si lodivod kozlů.

Příští týden budou následovat tři tréninkové jednotky a v neděli v Kozlovicích od 17.30 duel MOL Cupu proti Holešovu. Ten bude de facto generálkou na ostrý start podzimu, který je na programu v neděli 4. srpna na hřišti HFK Olomouc.

„Věřím, že se nám zásahy do sestavy a kádru podařily a budeme zase hrát o vrchní příčky,“ uzavřel David Kobylík.