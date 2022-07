„Takže na postu brankáře budeme mít celkem velkou konkurenci, s tím jsem spokojený,“ pochvaluje si hlavní kouč Kozlů František Rolinc.

Na zkoušku přišel do týmu z místní části Přerova Patrik Zimmermann z Vyškova, který dával góly za béčko účastníka druhé ligy v jihomoravské I. A třídě.

Pozitivní je také návrat bombarďáka Petra Nekudy a obránce Miroslava Kozáka po zranění.

„Jsem rád, že jsme kádr udrželi pohromadě a do přípravy nás nastoupilo víc, než jsem původně předpokládal,“ přiznal František Rolinc.

Ke kozlovickému týmu by se mělo přidat i několik borců z dorostu Sigmy Olomouc.

„Zatím jsou v jednání, nebudu prozrazovat jejich jména, ať nám do toho ještě nezasáhne konkurence. Ale jsme se Sigmou domluveni, přípravu zatím absolvují v jiných klubech, ale příští týden by se měli přidat k nám,“ nastínil trenér FK Kozlovice.

„Jsou to talentovaní kluci, měli jsme o ně zájem, známe jejich charaktery, jsou to kluci z regionu, i proto jsme chtěli, aby přišli k nám,“ dodal.

Rolinc však musel počítat také s některými odchody. Tím nejvýraznějším je konec pravého beka Milana Kadlece. Bývalý hráč pražské Sparty se posune o úroveň výše, hrát by měl MSFL v Hodoníně.

„O tom jsme věděli, popřáli jsme mu hodně štěstí v další kariéře. Udělal tady kus práce. Mluvilo se i o Teplicích, ale podle mých informací by měl zůstat v Hodoníně. Má přítelkyni z Uherského Hradiště,“ vysvětlil lodivod.

Do Hodonína možná zamíří i záložník Radek Smékal, na zkoušku do třetí ligy odešel také Michal Guzik, který by se chtěl prosadit v Otrokovicích do kádru Kvítkovic, jak se bývalá Viktorka nově jmenuje.

Čtyři přáteláky plus pohár

Během letní přípravy budou hráči Kozlovic trénovat třikrát týdně a ve středu a v sobotu odehrají přípravná utkání. To první již tuto sobotu, kdy doma přivítají v 17.30 osmnáctku Sigmy Olomouc.

Jediný venkovní duel odehrají Kozli ve středu v Litovli, poté přivítají Bílovec, Dolany a v sobotu 30. července už je čeká předkolo MOL Cupu na hřišti HFK Olomouc.

Přípravné zápasy Kozlovic:

16.7. Kozlovice – Sigma Olomouc U18 (17.30)

20.7. Litovel – Kozlovice (17.30)

23.7. Kozlovice – Bílovec (17.00)

27.7. Kozlovice – Dolany (17.30)

30.7. MOL Cup: HFK Olomouc – Kozlovice (17.00, Hodolany)

Do nového divizního ročníku vstoupí Kozlovice v neděli 7. srpna v Šumperku. A ambice třetího celku uplynulé sezony?

„Chtěl bych, abychom hráli stejný fotbal jako na jaře a také, abychom okupovali v tabulce stejné příčky. Myslím si, že pokud budeme zdraví a nestane se nic mimořádného, tyto cíle bychom měli naplnit a hrát nahoře,“ věří František Rolinc.

Novinkou je pro FK Kozlovice založení B-týmu, který bude působit v nejnižší okresní soutěži.