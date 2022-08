„Požádal jsem kluky, že pokud mi dají k narozeninám tři body, víc potřebovat nebudu. Více času na posezení ale bude po středečním poháru s Frýdkem,“ dodal trenér.

Jeho tým skutečně mohou mrzet promarněné gólovky z první půle. K vytouženému poločasovému vedení 3:0 nebylo daleko. Koncovka ale vázla.

Hosté tak favorita potrestali, když Michal Miklík po ojedinělé akci hostů nadvakrát překonal brankáře Obzinu. A přistřihl kozlovická křídla.

„Kdybychom do 35. minuty proměnili tři, čtyři gólové příležitosti, mohlo to být úplně jiné utkání. Do té doby jsme byli jasně lepší. Pak se to celé otočilo,“ uvědomoval si Rolinc.

Po změně stran vyslal krásný míč za obranu Alex Řehák a Lukáš Kaďorek ukázal svůj střelecký um. Vyrovnaný stav však vydržel pouhou minutu. Pak se ke střele dostala ukrajinská opora Holešova Igor Semenyna.

„V kabině jsem říkal, že se nic neděje, že to určitě přijde. Taky že přišlo, ale protože jsme hráli otevřeně a pořád dopředu, měli jsme vzadu slabší okénka, která soupeř využil,“ mrzelo kozlovického lodivoda.

Kapitán přijde o pohár

Ještě hůř to pak s Kozly vypadalo po hodině hry. Řehák zatáhl za záchrannou brzdu, když ze vzduchu rukou stáhl míč mířící na protihráče. Nemohlo následovat nic jiného než červená karta.

„Zachraňoval situaci, oprávněná červená. Ten hráč by šel určitě sám na bránu,“ věděl František Rolinc, který měl situaci před očima.

Závěr nedělního střetnutí byl divoký, hrálo se nahoru a dolů. Více štěstí nakonec měli Kozli. Přesněji za to mohla šťastná ruka trenéra Rolince, který v 73. minutě vypustil do hry kanonýra Nekudu, který přes zdravotní problémy opět ukázal velkou kvalitu ve vápně – 2:2.

„Projevily se jeho zkušenosti. Ač netrénovaný a na antibiotikách, je to žolík. Adam Galetka odehrál výborný zápas, měl tři gólovky, ale gól se mu vstřelit nepodařilo. Peťa přijde, má první a hned ji promění. Je pozitivní, že už s námi začal trénovat,“ chválil František Rolinc.

Kozlovice tak po dvou kolech divize E mají na kontě čtyři vydřené body. „Dneska to byla zabíračka. Věřím, že emoce a to, že budeme v televizi, kluky namotivuje natolik, že k utkání přistoupíme zodpovědně a budeme důstojným soupeřem,“ řekl Rolinc směrem ke středečnímu duelu 1. kola MOL Cupu s třetiligovým Frýdkem, ze kterého bude on-line odvysílán speciální přímý přenos. Česká televize nakonec duel divákům nenabídne.

Fotbalový svátek pro celé Přerovsko by měl začít v 17 hodin. „V úterý si asi zahrajeme na krále penalt, abychom, pokud by to přišlo, byli připraveni,“ uzavřel Rolinc.

FK Kozlovice – SFK ELKO Holešov 2:2 (0:1)

Branky: 51. Kaďorek, 84. Nekuda – 37. Miklík, 52. Semenyna.

Rozhodčí: Brázdil – Slabý, Petrásek. ŽK: Galetka, Strašák – Kovář, Třasoň. ČK: 61. Řehák. Diváci: 345.

Kozlovice: Obzina – Vítek (73. Nekuda), Kostka, Řehák, Kyselák – Kaďorek, Skopal, Strašák, Kozák (64. Střelec), Smolka – Galetka. Trenér: Rolinc.