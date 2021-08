„Jsem rád, že máme po dvou kolech šest bodů, ale řekl bych, že jsme se dnes našim fanouškům nepředvedli v dobrém světle. Dobrý pocit z toho asi neměli,“ mrzelo trenéra domácích Vlastimila Chytrého.

„Hrálo se za velkého vedra a bohužel to ovlivnilo i průběh utkání. Pro diváky moc pěkné nebylo. Holešov zalezl před vlastní bránu a my jsme se tuto skálopevnou obranu snažili dobýt. A moc se nám to nedařilo,“ přiznal kouč.

Jedinou branku tak obstaral ve 37. minutě po akci Galetky Michal Šrom. „Místo toho, aby nás gól uklidnil, přišlo mi, že zbytek prvního poločasu jsme neodehráli dobře. Bohužel jsme na to navázali i ve druhém poločase, kdy jsme se přizpůsobili hře hostů. Ti se snažili ubránit co nejlepší výsledek,“ měl Chytrý daleko ke spokojenosti.

V dalším kole zajíždí Kozlovice na hřiště Bzence, který sice na první výhru v novém ročníku čeká, v sobotu ale byl pár minut od skalpu největšího favorita soutěže z Hranic.

FK Kozlovice – SFK Elko Holešov 1:0 (1:0)

Branka: 37. Šrom.

Rozhodčí: Poláček – Řezníček, Šimoník. Bez karet. Diváci: 324.

Kozlovice: Unger – Vogl, Kozák, Řehák, Kyselák – Král, Strašák (91. Heger) – Kaďorek, Galetka (69. Chudoba), Šrom – Nekuda (73. Moussa). Trenér: Vlastimil Chytrý.