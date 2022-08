A na svůj výkon navázal na půdě dalšího favorita. Ve 36. minutě jej navíc poslal do vedení Šiška.

„Překvapili nás. Po patnácti minutách to vypadalo, že si tady zahrajeme fotbal. Kluci k tomu pak začali přistupovat laxně, kazili přihrávky a vyvrcholilo to obdrženým gólem. Do poločasu jsme naštěstí po krásné akci vyrovnali,“ oddechl si František Rolinc po gólu Dominika Skopala z 45. minuty.

„Klukům jsem musel v kabině domluvit. Že samo to nepůjde, že musíme být daleko aktivnější a nečekat na soupeře. Měli se víc nabízet pro balony, více to hrát přes křídla. Pak už to fungovalo,“ řekl kozlovický kouč.

Jenže to byl Baťov, kdo se překvapivě po změně stran prosadil. Početnou a hlasitou skupinu hostujících fanoušků poslal do stavu euforie ve 47. minutě Bršlica.

Pak už se ale hrálo hlavně na jednu bránu. Kozlovice tlačily, otrokovický celek čekal na své šance z brejku, které však nedokázal dotáhnout do zdárného konce.

Tři rozhodující zásahy

A tak nejprve srovnal hlavou Adam Galetka. Když pak šel v 68. minutě na hřiště stále se zotavující útočník Petr Nekuda, všichni domácí fanoušci od něj čekali to, co v předešlých dvou divizních zápasech – střídání, první šance a gól. Tentokrát to vyšlo „až“ napodruhé.

„Z legrace jsem mu řekl, ať mi tohle nedělá, že neplní příkazy. Šel tam s tím, aby gól zase dal z první své šance. A on napřed trefil tyčku,“ zasmál se František Rolinc.

Fotbalisté FK Kozlovice porazili 1. SK Baťov 4:2.Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Nekudův rozhodující gól z 80. minuty pak ještě podtrhlo další vydařené koučovo střídání. Jan Vogl byl na hřišti přesně 15 sekund, po standardní situaci se k němu míč odrazil na hranici vápna, odkud kozlovický univerzál vyslal levačkou nechytatelný projektil – 4:2.

„Honza měl v hlavě nepodařený zápas s Frýdkem-Místkem. On je ale strašně pracovitý, nevypustí žádný souboj. Poslal jsem ho tam s tím, aby oběhal obranu, aby nemohla v klidu rozehrávat dlouhé balony. A to co předvedl? Sakramentský bonus, trefil to úžasně, takový gól už asi v kariéře nedá,“ smál se František Rolinc.

VIDEO: Děkovačka po vítězném duelu s Baťovem

Zdroj: FK Kozlovice

Kozlovice musely opět otáčet nepříznivý vývoj, opět úspěšně. V tabulce divize E už jim tak patří s 10 body třetí místo. Vede zatím suverénní Slavičín.

„Zase krásný zápas, ale z kluků jsem si dělal srandu. Říkal jsem jim, že před půlrokem jsem ještě měl tmavé vlasy. Teď už jsem téměř šedivý. Všem jsem ale poděkoval, hlavně pro diváky to byl parádní druhý poločas,“ uzavřel lodivod Kozlovic.

Další duel odehrají Kozli v sobotu na horké půdě Nových Sadů.

FK Kozlovice – SK Baťov 1930 4:2 (1:1)

Branky: 45. Skopal, 57. Galetka, 80. Nekuda, 87. Vogl – 36. Šiška, 47. Bršlica.

Rozhodčí: Habermann – Brázdil, Novák. ŽK: Řehák – Skyba, Llanos, Kozubík, Zapletal. Diváci: 287.

Kozlovice: Obzina – Vítek, Kostka, Řehák, Kyselák – Střelec (68. Nekuda) – Kaďorek (90. Chudoba), Skopal, Strašák (90. Kozák), Smolka (86. Zimmermann) – Galetka (86. Vogl). Trenér: František Rolinc.