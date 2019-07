V prvním poločase navíc zkoušeli novinku – hru v rozestavení 3-5-2. Výsledek? Vedení 5:1 a pěkný útočný fotbal.

„Zkoušíme nové varianty. V první půlce to bylo jednoznačné, soupeře jsme přehrávali krásnou líbivou hrou. Ve druhém poločase už to bylo méně učesané, ale o to víc běhavé,“ prozradil trenér Kozlů Roman Matějka s tím, že v prvé řadě šlo o kondiční stránku.

Pochopitelně ale také o sledování možných posil pro novou sezonu. Tou potvrzenou je hráč s bohatými zkušenostmi ze 2. ligy Michal Šrom, který přichází z Hulína. Odtud by měl do Kozlovic zamířit i defenzivně zaměřený David Kostka. Kolem dalších posil dělá trenér Matějka zatím tajnosti, dle informací Deníku by však klub mohl získat dalšího hráče s ligovými zkušenostmi.

„Noví hráči předvedli své kvality. Pakliže se nám všechny přestupy podaří dotáhnout, budeme hodně silní,“ věří Roman Matějka.

Už ve středu změří Kozlovice doma síly s třetiligovým Vyškovem. Druhé přípravné utkání Kozlů je na programu v 17.30.

Kozlovice – Morkovice 9:1 (5:1)

Branky Kozlovic: Galetka 4, Schlehr 2, Nekuda, Chudoba, Pavelka.