„Bylo to víc upracované než fotbalové, pro vítězství jsme si došli tvrdou prací. Bylo to odmakané na všech postech, musím hráče pochválit za pracovitost,“ byl spokojen kozlovický trenér Roman Matějka.

Jeho tým domácím uštědřil lekci z produktivity. Po centru Kyseláka navázal na výborný výkon z domácího utkání Martin Schlehr, jehož výstavní volej z 28. minuty poslal Kozly do vedení. „Bylo to po presinkové situaci, krásný centr a fantastický volej,“ popisoval Roman Matějka.

Na 2:0 zvyšoval po standardní situaci a Galetkově přihrávce Matouš Brabec. Zimní posila Kozlovic navíc po změně stran po dalším pasu Adama Galetky přidala druhou branku a hosté vedli už 3:0. V 78. minutě pouze korigoval na konečných 1:3 Jakub Padých.

Červená pro Galetku. Bude mrzet?

Jediným negativem tak pro hosty byla červená karta pro důležitého útočníka Galetku. Ten podle rozhodčího příliš protahoval střídání, což doprovodil průpovídkou směrem k sudímu, který mu už v prvním poločase dal kontroverzní žlutou kartu za simulování.

„Pan rozhodčí při té první žluté asi neměl svůj den. Byl to evidentní faul ve vápně, dokonce nám to po zápase i přiznal soupeřův stoper. Rozhodčí se ale může mýlit, nebyla to jeho vůle nám ublížit. No a při té druhé žluté měl Gali držet zobák, v tom se sudím musím souhlasit,“ řekl k situaci Roman Matějka.

Galetka si tak v dalším kole nezahraje, což je pro Kozlovice komplikace i vzhledem k absenci druhého útočníka Petra Nekudy. I proto Kozli v Bohumíně zvolili rozestavení 4-2-3-1. Nekuda možná nenastoupí ani v dalším duelu s vedoucí Opavou, šanci by tak nejspíš poprvé v základní sestavě dostal hrotový útočník Roman Číhal.

Duel s rezervou SFC Opava je v Kozlovicích na programu v neděli od 15.30.

FK Bospor Bohumín – FK Kozlovice 1:3 (0:2)

Branky: 78. Padých – 36. a 74. Brabec, 27. Schlehr. Rozhodčí: Koláček – Kolář, Hanák. ŽK: F. Hanus, Moskál – Schlehr, Vogl. ČK: 87. Galetka (po 2. ŽK). Diváci: 200.

Kozlovice: Kadlec – Vogl, Střelec, Král, Heger (76. Chudoba) – Přikryl, Baculák, Schlehr (90. Číhal), Brabec (85. Stratil), Kyselák – Galetka. Trenér: Roman Matějka.