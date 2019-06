„Byla to vzájemná dohoda, věděli jsme, že už nehrajeme o postup ani sestup. I my jsme chtěli sezonu uzavřít doma,“ vysvětlil trenér Kozlovic Roman Matějka.

Jeho tým nakonec potvrdil roli mírného favorita, když zvítězil 1:0. Jedinou branku utkání vstřelil už v 7. minutě po standardní situaci hlavou stoper Alex Řehák.

„Po patnácti minutách to vypadalo, že vyhrajeme 5:0, měli jsme další dvě čisté gólové šance. To ale bylo z naší strany vše. Od dvacáté minuty už to byl upracovaný zápas, který jsme uhráli na 1:0 jenom proto, že soupeř neměl patřičnou kvalitu nás trestat,“ nebyl přes výhru Roman Matějka spokojen.

Kozli se tak předčasně vyhoupli v tabulce na šesté místo.

„Jsou to tři body z venku, s tím jsem spokojen. Když to ale srovnám s druhou půlkou zápasu v Novém Jičíně, kde jsme měli vyrovnat, nebyl to z naší strany dobrý výkon. Možná se ten těžký zápas na nás podepsal,“ zamyslel se lodivod Kozlů.

Kozlovice tak předčasně v neděli od 17.30 duelem s Havířovem zakončí vzhledem k očekáváním spíše průměrnou sezonu.

1. HFK Olomouc – FK Kozlovice 0:1 (0:1)

Branka: 7. Řehák. Rozhodčí: Havlín – Nápravník, Sedláček. ŽK: Krumpolc (HFK). Diváci: 85.

Kozlovice: Kadlec – Střelec, Král (73. Brabec), Řehák, Heger – Vogl (46. Galetka), Matějka, Schelhr, Chudoba – Přikryl, Nekuda (88. Číhal).