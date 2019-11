První místo však drží o pouhý bod, trenér Roman Matějka tak nabádá hlavně k pokračování v dobré práci.

„Hráči musí sami chtít něco dokázat. Já se můžu rozčilovat, jak budu chtít,“ říká kouč s úsměvem.

Pane trenére, už jste pořádně oslavili podzimní titul?

Rozlučka byla ve standardním provedení bez ohledu na to, jestli jsme první, nebo pátí. Zatím k velkým oslavám není důvod. Říkal jsem to hned po posledním zápase. Jen jsme si sami sobě dokázali, že na to máme. Zatím jsme ale nic nedokázali, zajíci se počítají po honu.

Nebýt jediné prohry na Nových Sadech ve čtvrtém kole, bylo by to ještě veselejší. Co se v tom utkání nepovedlo?

Tam jsme prostě nezahráli dobře. Takový zápas blbec prostě přijde. Ale že my ho máme vždy na Nových Sadech, to je zarážející. Před dvěma lety nám tam taky skončila dlouhá podzimní šňůra bez porážky. Asi je to tam zakleté. Už tam nepojedu (směje se).

Doma jste ztratili pouhé dva body až v posledním kole. Čím to je? Hraje roli pouze prostředí, nebo vám třeba i herně sedí menší hřiště?

Každý tým by měl hrát doma líp, o tom je fotbal. Domácí prostředí je vždy výhoda. V Kozlovicích samozřejmě chodí hodně lidí, za což fanouškům chci poděkovat. Dělá to skvělou atmosféru a pomáhá klukům, i když se nám třeba v minulé sezoně na jaře doma tolik nedařilo. Fotbal je takový začarovaný, já věřím, že teď nám to šlo díky pracovitosti. Ani bych neřekl, že nám vyloženě sedí naše hřiště, umíme hrát i na velkém. Spíš jde o prostředí kolem.

V derby s Přerovem se zranila asi největší letní posila Michal Šrom. Dokázali jste jej ale skvěle nahradit, je to důkaz kvality kádru?

Michala samozřejmě úplně nahradit nejde. Když se vám zraní top hráč základní sestavy, žádný trenér od první ligy po nejnižší soutěže není nadšený. Takového hráče můžete nahradit maximálně na 95 procent. My ale máme lavičku opravdu velmi silnou. Někdy je to na škodu vůči hráčům, protože borci z naší lavičky by v jiných týmech hráli v základní sestavě. Já jsem byl v létě naštvaný, že kádr měl na víc, což se teď ukazuje. V zápasech, kdy nám chyběly posily jako Šrom a Strašák, jsme to předvedli. Naštěstí jsme neměli ani tolik zraněných. Byly sezony, kdy jich bylo šest nebo sedm. Právě v těchto chvílích lavička rozhoduje, stejně tak i v průběhu utkání. Třeba v Hodoníně jsme během zápasu poslali do hry Galetku s Baculákem, změnili rozestavení na 4-4-2 a díky tomu srovnali na 2:2. Široký kádr je opravdu důležitý pro tým, který chce hrát na špici.

Vrátí se Michal Šrom do hry na jaře?

Jestli do hry zasáhne, tak spíš až na konci jara. Je to vážnější zranění kolene, jde na operaci.

Výborné výkony podávalo několik hráčů, hodně vyčníval třeba Štěpán Přikryl. Nebojíte se, že po něm sáhne někdo z vyšší soutěže?

Pokud by přišla nabídka z vyšší soutěže, tak je to ocenění Štěpánovy i naší práce. Přál bych mu to, ale rád bych kádr udržel pohromadě. Kdyby ale nějaká nabídka přišla, nebudeme mu bránit. To je fotbal a logické vyústění pracovitosti. Proto to děláme.

A Kozlovice se budou v přestupovém období dívat po nějakých posilách?

Nebudu říkat, že ne. Hráčů není nikdy dostatek, jak jsme si sami ověřili. Taky je potřeba, aby jednotlivci na sebe cítili tlak, že v kádru je další dravec, který chce hrát. Pak se posouvají všichni. Je to možná kruté, ale je to čistá pravda. Kvalitní hráči se ale samozřejmě shánějí hůř, takže se určitě nebude jednat o nic razantního, že by přišlo třeba pět chlapů. To ne. S někým už jednáme, jde ale o jednotky. Navíc jde zatím jen o zařazení do tréninkového procesu.

S čím půjdete do zimní přípravy?

Začínáme tentokrát o týden později, protože i v březnu se začíná hrát o čtrnáct dní později. Délka je dostačující, čeká nás osm přípravných utkání. Pořád je prostor ke zlepšování. Jinak to bude jako v létě. Kluci dostanou zabrat. Sami musí chtít něco dokázat. Já je můžu jen motivovat a vést.