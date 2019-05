„Už je to u nás taková tradice,“ smál se trenér Kozlů Roman Matějka.

Vše podstatné se odehrálo v posledních patnácti minutách. A obě branky hostů zařídil střídající bratr kozlovického kouče Zdeněk Matějka. V 76. minutě se parádně trefil levačkou a poslal Kozlovice do vedení.

Dětmarovice ale srovnaly po rohovém kopu a zaváhání brankáře Konečného. V 88. minutě ale Zdeněk Matějka vyslal dopředu Baculáka a jeho centr z brankové čáry uklidil do sítě Adam Galetka.

„Kdyby to nedal, tak bych ho asi roztrhl jak hada, protože měl další obrovské šance, mohl dávat na 2:0 a bylo by po zápase, místo toho jsme pak dostali na 1:1,“ pousmál se Roman Matějka.

Kozli nicméně mohli po závěrečném tlaku slavit výhru 2:1.

„Myslím si, že to bylo zasloužené vítězství. V prvním poločase nám při protiútocích chyběla kvalita ve finální a předfinální fázi. Ve druhém se to zlepšilo, ale už jsem se trošku obával, že to díky naší nemohoucnosti bude další remízový zápas,“ přiznal kouč. „Soupeř měl dobré situace po křídle a centry, bál jsem se, že dostaneme nějakou šmudlu,“ dodal Roman Matějka.

Nakonec jeho tým urval druhou těsnou výhru v řadě a do středečního domácího derby s Přerovem bude vstupovat v roli velkého favorita. Stejné to ale bylo i na podzim, kdy Viktorka Kozly šokovala výhrou 2:1.

„Derby má vždy svůj náboj, doufám, že to nedopadne jako na podzim, kdy jsme byli v lepší pohodě a formě. Bude to o poctivosti a o tom, jestli dokážeme tentokrát proměnit šance,“ myslí si kozlovický lodivod Matějka.

Velké přerovské derby je na programu ve středu od 16.30 ve sportovním areálu v Kozlovicích.

SK Dětmarovice – FK Kozlovice 1:2 (0:0)

Branky: 83. Tomáš – 76. Z. Matějka, 88. Galetka. Rozhodčí: Kouřílek – Kotala, Vojáček. ŽK: Hrtánek – Vogl. Diváci: 190.

Kozlovice: Konečný – Vogl, Král, Řehák, Heger – Chudoba, Brabec (54. Baculák), Schlehr, Kyselák (68. Z. Matějka) – Galetka, Nekuda (84. Stratil). Trenér: Roman Matějka