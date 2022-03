Dva góly, oba v rozmezí jediné minuty. Ve 13. minutě se po rohovém kopu prosadil hostující Martin Švec, okamžitě po výkopu na půlce pak Kozlovice rozehrály útočnou akci na jejíž konci stál Michal Guzik. Stejný hráč mohl o chvíli později otočit skóre, jeho pokus ale kryl Lukáš Pobořil.

„Valmez měl určitě deset minut po gólu útlum. My jsme ale bohužel nevyužili šance, to mrzí. Já jsem si to chtěl dat na silnější pravou nohu, ale nabral mě tam obránce, neměl jsem na to moc času,“ ohlédl se Michal Guzik.

Kozlovice nemohly postavit útočníka Galetku kvůli kartám, na hrotu tak působil právě mladíček z Baníku Ostrava Guzik. Ten ale nedostával potřebnou podporu ze středu hřiště a hrozil spíše po nábězích za obranou soupeře.

„Absolutně nám nehrál střed zálohy. Tomáš Strašák s Dominikem Skopalem se báli, nebrali si míče, kazili přihrávky. Proto jsme se za celý zápas nedostali do hry,“ všiml si Vlastimil Chytrý. „Celá naše hra je na tom postavená. Vypadli nám dva nejtvořivější hráči, je to pro mě taky záhada. U Tomáše Strašáka to bylo tím, že se mu nepovedly první dvě přihrávky a pak se tolik netlačil na balon. Dominik Skopal mi říkal, že byl včera nemocný a necítil se fyzicky dobře,“ vysvětloval trenér.

Oba týmy se tak rozešly po remíze 1:1 s jednobodovým ziskem, který pro Kozly znamená třetí místo tabulky, čtyři body právě před Valmezem.

„Všichni tady slavili, že Přerov prohrál a můžeme se posunout na první místo. Já jsem ale kluky uklidňoval, že hned na úvod máme jednoho z nejnepříjemnějších soupeřů. I u zkušených hráčů jsem viděl až moc velký respekt, nervozita se na nich podepsala víc, než bych čekal,“ uzavřel Chytrý.

Nové Sady skolily lídra z Přerova. Zaslouženě, uznal Rojka

FK Kozlovice – TJ Valašské Meziříčí 1:1 (1:1)

Branky: 14. Guzik – 13. Švec.

Rozhodčí: Zapletal – Hanák, Slováček. ŽK: Řehák – Kuběna. Diváci: 452.

Kozlovice: Šustr – M. Kadlec, Kozák, Řehák, Kyselák – Fall – Kaďorek, Strašák, Skopal (78. Chudoba), Vogl (46. Osei) – Guzik. Trenér: Chytrý.