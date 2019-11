„Dnes nám chyběla lehkost, nicméně kluci zase byli pracovití. Trošku mě mrzí, že jsme to těsně před koncem neuhráli na 1:0, bylo by to veselejší. Celkově ale ten podzim nejde hodnotit jinak než kladně,“ byl po utkání spokojen kozlovický trenér Roman Matějka.

První poločas nedělního utkání se nesl ve znamení nepřesností. Domácí tak šli do vedení hned po změně stran, z penalty se potřinácté v sezoně prosadil kanonýr Petr Nekuda.

Hranice na první velkou šanci čekaly ještě déle. Dočkaly se po standardní situaci, kdy míč vyplaval na hranici vápna ke střídajícímu Hermánkovi, ten ale těsně minul.

Hosté se nicméně ve druhém poločase postupně dostali ke své nátlakové kombinační hře. Kozlovice se herně spíše trápily.

„Dnes jsme se těžko dostávali do hry. Hranice celkem běhaly, ale bylo to spíš v nás. Kazili jsme jednoduché přihrávky, po zisku míče přicházely brzo ztráty. V tom jsem viděl dnes celý problém,“ ohlížel se Roman Matějka.

HRANICE SE PROKOMBINOVALY K SROVNÁNÍ

„Hráli jsme svoji hru. S tím jsem spokojený, byla líbivá, kombinační. Jen nám chybí více odvahy a asi i kvality vpředu,“ přidal své hodnocení hranický kouč Radek Fojtů.

V 87. minutě přeci jen přišlo zasloužené vyrovnání. Šikovně si ve vápně počínal Michal Kuchař, který prostřelil Petra Kadlece. Ten se v kozlovické kleci od začátku objevil poprvé v sezoně a předvedl jistý výkon.

Další branka už nepadla, přestože dalekonosné střele Martina Schlehra či hlavičce stopera Kozlů Řeháka moc nechybělo.

„Nakonec asi jsme spokojeni s bodem, ale myslím si, že jsme byli lepším mužstvem. Byli jsme fotbalovější. Doplatili jsme na to, že nám chybí kvalita v koncovce. Máme problém dávat góly, to nás trošku sráží,“ řekl Radek Fojtů.

HODNOCENÍ PODZIMU

Kozlovice za sebou mají exkluzivní podzim. Padly pouze na Nových Sadech, jediné remízy přišly v Hodoníně, ve Vsetíně a nyní v závěrečném kole.

„Už v letní přípravě tam byla větší pracovitost. Byli jsme poctiví, sedli jsme si na vítěznou vlnu a šlapalo to. Kádr má svoji kvalitu. Jaro je ale otevřené, jsme v poločase,“ upozornil závěrem kozlovický Roman Matějka.

To Hranice po skvělém vstupu do sezony jako by v září zmrazila rekordní prohra 0:7 ve Skašticích. Od té doby vyhrály pouze doma s předposledním Brumovem, problémem byly i absence klíčových hráčů.

„Víme, že máme i na ty nejsilnější mužstva. Může to znít jako výmluva, ale potkala nás spousta zranění a nemocí. To vás prostě ovlivní. Teď už se dáváme do kupy a po zimě snad budeme kompletní. My ta první místa nevzdáváme,“ upozornil Radek Fojtů.

FK Kozlovice – SK Hranice 1:1 (0:0)

Branky: 48. Nekuda z pen. - 87. M. Kuchař. Rozhodčí: Havlín – L. Svoboda, T. Svoboda. ŽK: Schlehr, Řehák, Heger, Kyselák, Galetka – Kundrát, D. Kuchař. Diváci: 320.

Kozlovice: Kadlec – Z. Matějka, Kostka, Řehák, Kyselák – Král – Š. Přikryl (84. Střelec), Schlehr, Strašák (75. Galetka), Vogl (64. Heger) – Nekuda. Trenér: Roman Matějka.

Hranice: Tomečka – Bezděk, Kundrát, M. Kuchař, Veselka – D. Kuchař, Šišlák – M. Lasovský, Furmánek, Vyka – Ligač. Trenér: Radek Fojtů.