„Nejprve to byl krásný centr, jen jsem nastavil hlavu a letělo to do sítě,“ popsal Kostka klíčový gól na 3:0. A jeho druhá trefa? „Zavíral jsem zadní tyč, byla tam skrumáž, nějak se to ke mně odrazilo. Sám jsem to neviděl, musím se na to podívat,“ pousmál se David Kostka.

„Kosťa on fire!“

Kozlovice tak vyhrály 4:0, v kabině zazněl tradiční pokřik, který od nové sezony doprovází také rytmy hitu devadesátých let zpěvačky Gala – Freed from Desire. Tu nedávno oživili fotbaloví fanoušci v Anglii jako reakci na výkony obránce Harryho Magguirea. V Kozlovicích jde o „chvalozpěv“, tentokrát s textem „Kosťa on fire!“

„Bylo to nádherné. Ta písnička k nám do kabiny přišla tak nějak sama. Poprvé, myslím, ve druhém kole. Chytilo se to, vyhráváme, jsme na vlně, takže proč v tom nepokračovat,“ culil se 30letý obránce.

VIDEO: Po vítězném derby byl například "on fire" Miroslav Kozák:

Zdroj: FK Kozlovice

Dva góly v jednom utkání dal vůbec poprvé v kariéře. Nechybělo přitom moc a v závěru po střele z hranice vápna slavil dokonce hattrick.

„Šel jsem si pro to. Říkal jsem si, že už se mi to v kariéře nemusí podařit. Chybělo pár centimetrů,“ pokrčil rameny bývalý hráč tehdy třetiligového Hulína.

Sedmá výhra sezony se ale nerodila až tak lehce. Kozli sice udeřili v 15. minutě Galetkou, pak se ale dlouho nemohli prosadit.

„Byl to pro nás těžký zápas. Soupeř je dole v tabulce, my jsme chtěli potvrdit naše umístění a bušit do nich od začátku. To se nám dařilo, ale nemohli jsme dát góly. Střel přitom bylo hodně, pořád tam ale ne a ne spadnout ten druhý,“ hodnotil Kostka.

„Jejich útočník tam neustále nabíhal, byli nebezpeční, hráli to na brejky. Potřebovali jsme co nejdřív dát rozhodující druhý gól,“ dodal.

Pak si vzal slovo sám, v 80. minutě bylo za stavu 3:0 hotovo a po třetí gólové asistenci Kaďorka ještě na 4:0 upravil Filip Vítek.

Kozlovice jsou tak nadále v čele divize E, v osmi kolech ztratily pouhé dva body.

„Za mě je to výbornou kabinou. Těším se na každý trénink a myslím, že to jde vidět i v zápasech. Momentálně si ten fotbal užívám,“ uzavřel David Kostka.

FK Kozlovice – FC TVD Slavičín 4:0 (1:0)

Branky: 65. a 80. Kostka, 15. Galetka, 83. Vítek.

Rozhodčí: Kaloč – Lukašík, Smýkal. ŽK: Mlýnek (Bzenec). Diváci: 245.

Kozlovice: Obzina – Vítek, Kostka, Řehák, Kyselák – Kozák (33. Vogl) – Kaďorek (90. Bartůněk), Skopal, Strašák, Smolka – Galetka (89. Zimmermann). Trenér: František Rolinc.