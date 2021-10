Vidět jej s přerovským celkem ve třetí lize, to rozhodně není špatná představa.

„Určitě chceme být první a vyhrát soutěž. Kdo by nechtěl,“ uzavřel Tadeáš Koryčan.

Pro Přerov by mohlo být ale těžké pro divizi nadstandardního (navíc teprve osmnáctiletého) hrotového útočníka udržet. Zatím ale prý žádné nabídky nepřišly.

Ten měl už před sezonou ambiciózní cíl, kterému se někdo v létě mohl vysmívat. Teď už ale většina fotbalové veřejnosti v regionu mlčí a se zájmem sleduje, jak to odchovanci Přerova v této sezoně střílí.

Výborný gólman, spolehlivá defenziva, dravost, zdravé svědomí či rychlý přechod do útoku. To jsou atributy, díky kterým Viktorka zvítězila už šestkrát v řadě a společně s Hranicemi je na čele tabulky.

„Určitě jsme ale nečekali, že to půjde takhle lehce. Dobře jsme se na to připravovali a předvedli dobrý výkon,“ byl spokojen.

„Pokaždé to bylo na dlouhou nohu, tak jsem to jen obhodil kolem gólmana a vyšlo to,“ usmíval se nejlepší střelec divize E.

Dvanáct gólů v deseti zápasech. To je úctyhodná bilance teprve osmnáctiletého útočníka divizního Přerova Tadeáše Koryčana. Ten se v sobotu nezalekl ani necelé tisícovky diváků během derby s Kozlovicemi, dvakrát chladnokrevně využil svou šanci a dvěma góly přispěl k debaklu Kozlů 0:5.

