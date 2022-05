Já jsem osobně brankáře Šustra neznal, ale vždycky je to těžké. Kolektiv spolu nějakou dobu hraje a když z něj někdo takto vypadne, je to nepříjemné. Pro kluky z Kozlovic to muselo být samozřejmě mnohem horší než pro nás.

Pro Kozlovice výsledek byl možná i proto až příliš krutý…

Určitě. Utkání mělo takovou pachuť. Všichni asi víme, co se stalo. Bylo to nepříjemné. Kozlovice hrály dobře, až do té 76. minuty to bylo jen 2:0. Myslím si, že domácí byli v prvním poločase lepší. Asi je pak gól na 3:0 trošku shodil dolů. Další góly už nám tam padly jednoduše.

Právě váš gól na 3:0 soupeře nejspíš definitivně zlomil. Jak to tam padlo?

Šel jsem do hry, pak tam byla ta situace a centr zkraje. Odrazilo se to, míč jsem si našel na malém vápně a levačkou to uklidil. V takovém zápase přijít a hned dát gól Kozlovicím, je pro mě super. Ti, co znají a pamatují dřívější derby, co bývala, tak vědí.

Takže jste si to tak trošku vysnil?

To jsem si rozhodně přál. Kariéra se blíží pomalu ke konci, tohle může být hezké zakončení (úsměv).

Takže tady máme takové oznámení konce vaší kariéry po sezoně?

Uvažuji o tom. Je to hodně pravděpodobné.

Debakl i dobrá věc. V Kozlovicích vybrali 20 tisíc na rodinu zesnulého gólmana

Jak jste řekl, góly tam pak napadaly. Kozlovicím chytal mladičký dorostenec Ondřej Kolařík. Měl to nesmírně těžké. Věděli jste, že bude v bráně a chystali jste se i na tohle?

Určitě. Taktika byla jasná – mladý kluk, bude to mít hodně těžké. Chtěli jsme jej co nejvíc prověřit. První dvě střela, prakticky si nesáhl na balon a dostal hned gól. Pak tam měl i hezký zákrok. Ale nevím, je to ročník 2005, má to hrozně těžké. Spoluhráči mu budou asi muset hodně pomáhat, než se do toho dostane.

Vy máte také hodně mladý tým, pak jsou tam ale výjimky. Vy ve svých 34 letech hodně vyčníváte. Máte i roli mentora, který mladší spoluhráče v kabině usměrňuje?

Oni tohle nepotřebují. Kluci se dlouho znají, některé jsem dokonce i trénoval. Nemusím je nějak usměrňovat. Ten tým prostě pracoval už od podzimu. A pracuje dál. Jsou v dobrém kolektivu a mladí hráči to táhnou.

Hodně jste se přiblížili druhému místu, na titul už tři kola před koncem vůbec nemyslíte?

Cílem je určitě skončit do druhého místa. Předpokládám, že Hranice už neklopýtnou.