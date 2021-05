„Budeme trénovat, čekat na další rozvolnění, co se týče přátelských utkání. Je to pro nás jakýsi začátek nové sezony. V květnu dostanou šanci hráči, které si vezmeme na zkoušku, aby se ukázali. Pokud nám to dovolí situace, pustíme je do přátelských utkání,“ nastínil Vlastimil Chytrý.

Kozlovice tak trénují také s bývalými kroměřížskými hráči – ofenzivně laděným Josefem Zapletalem, záložníkem Danielem Chytilem (oba naposledy Kvasice) a brankářem Radimem Ungerem (naposledy Otrokovice). Z Bystřice pod Hostýnem, se kterou Kozlovice mají přátelské vazby, zabojuje o místo produktivní záložník David Ondroušek.

Kozlovice neprožily vydařený podzim. Zakončily jej dvěma porážkami na šestém místě tabulky až za úhlavním rivalem z Přerova. Možná také proto předčasný konec sezony Kozly tentokrát nebolí tolik jako před rokem, kdy jim patřila první příčka divize E.

„Za mě je to dobré rozhodnutí. Jsem spokojený s tím, že se nějakým způsobem sezona oficiálně ukončila. Doufám, že brzy dostaneme termín začátku nového ročníku. Bylo by pro nás nejhorší, kdybychom zase nevěděli, kdy začneme a jak sezona bude probíhat,“ upozornil Vlastimil Chytrý.

Šrom: Koleno drží

Nestěžuje si ani křídelník Michal Šrom, který se měl do soutěžního utkání podívat po roce a půl. Na vině bylo zranění.

„Čím delší dobu se nebude hrát, tím to pro mě bude lepší, abych se do toho dostal zpátky. Teď s klukama trénuji od začátku přípravy na sto procent. Koleno drží, takže uvidíme. Musím nabrat trošku fyzičku, ale to bude to nejmenší,“ má jasno bývalá opora třetiligového Hulína.

Kouč Chytrý už dříve označil případné dohrávání soutěže za neregulérní a zdraví nebezpečné. Podobně to vidí také Michal Šrom.

„Myslím si, že je to dobře. Bylo by to moc narychlo. Hrát středa, sobota, tedy mít anglický týden? Někomu to nevadí, ale my starší jsme pro, aby se začalo až na podzim,“ uzavřel 33letý borec se zkušenostmi ze třetí, druhé, ale i první ligy, kde zapsal jeden start v dresu Zlína.