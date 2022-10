Šternberk byl ve víkendovém duelu s Bzencem favoritem, dlouho to tak ale nevypadalo. Prohrával 0:1 a právě až Zifčák v nastavení úvodní půle dokázal srovnat, když na zadní tyči doklepl centr do prázdné brány.

„Hodně nás ten gól uklidnil. Do té doby měl soupeř více šancí a my jsme byli takoví nejistí a vystresovaní. Já jsem tam měl navíc ještě jednu hlavičku předtím, kdy jsem byl sám před prázdnou, ale trefil jsem to vedle. Po vyrovnání jsme se ale v šatně hecovali a věřili jsme, že to zvládneme,“ popisoval Petr Zifčák.

A povedlo se. Ve druhé půli přidal on sám dvě branky a jednu asistenci. Nejprve zvyšoval na 3:1, když si zkraje hřiště naběhl na přihrávku, obešel soupeře a trefil přesně na zadní tyč.

Fotogalerie ze zápasu Šternberk - Bzenec (5:1):

A opět v nastavení zkompletoval hattrick po přihrávce před prázdnou bránu od Miroslava Sekely. Právě jemu navíc o devět minut předtím v podobné situaci naservíroval míč rovněž před odkrytou branku.

„To se mi hrozně líbilo, že jsme si to takhle oplatili, když jsme šli sami na bránu. Ukázal se charakter,“ byl spokojený Zifčák.

A jeho spoluhráči mu to pořádně spočítali. Nejen že bude muset do kasy platit za třígólové představení, ale také za kapitánskou pásku, s níž duel dohrál. „Udělali to fikaně, aby se kasička naplnila. Když šel Tegi (Jan Tögel) střídat, tak mi dal pásku a já jsem byl poprvé kapitán. Říkali, že mi píšou 450 korun. Teď navíc ještě psali na skupinu, že budu platit i za tenhle rozhovor, takže děkuju, pěkně se mi to prodraží,“ smál se sobotní hrdina.

V minulé sezoně mu přitom do smíchu příliš nebylo, protože jej trápilo zdraví. „Měl jsem pořád natažené svaly. Když ne levá noha, tak pravá. Pak jsem jel ale k jednomu doktorovi do Kroměříže a ten mi poradil, že mám zhubnout, protože tahám velkou zátěž a pak si svaly ve sprintu natáhnu. Shodil jsem pět kilo a letos hraju pravidelně. Každopádně to byl pro mě nejhorší rok,“ popsal Zifčák.

A ač letos hraje pravidelně, tak mu do osmého kola také nejlépe nebylo, protože se trápil střelecky. „Pálil jsem šance, což mě štvalo a vyčítal jsem si, že nepomůžu týmu, i když jsem se herně cítil dobře,“ přiblížil třicetiletý záložník.

A právě v osmém kole proti Slavičínu tuto smůlu protrhl. „Měl jsem tehdy sázku s naším předsedou, kterému jsem slíbil, že dám gól. Ulevilo se mi potom v hlavě a doufám, že i hattrick mi teď pomůže,“ věří Zifčák.

Ten působí ve Šternberku už od roku 2014 a pochvaluje si nynější kádr. „Určitě je to nejsilnější Šternberk za dobu mého angažmá tady. Bývalí hráči byli také fajn a dobří i do kabiny, ale nešli jsme si za tím, jak teď. Předtím nám stačilo, že jsme si to uhráli v kraji. Potom jsme postoupili ze čtvrtého místa do divize, vyzkoušeli si ji, ale tým nebyl tak dobře poskládaný jako nyní,“ porovnával.

Když vezmeme minulý ročník krajského přeboru a tuto sezonu v divizi, tak Šternberk táhne sérii 27 zápasů bez porážky. Nestačil pouze v úvodu tohoto ročníku v MOL Cupu na Dolany. V divizi je navíc druhý.

„To nikdo nečekal. Jedeme ale už tři roky bomby a postup jsme si zasloužili. Teď ze srandy v kabině padá, že příští rok budeme v MSFL. Věříme si, ale jsme srdcaři a nohama na zemi. Jedeme dál,“ popisoval s úsměvem a mírnou nadsázkou.

Celek z Olomoucka je tak na dobré cestě v divizi, na rozdíl od posledního účinkování ve čtvrté nejvyšší soutěži, setrvat. „Z tehdejšího kádru nás příliš nezůstalo. Možná čtyři. Máme teď i širší kádr. Předtím to bylo zápas od zápasu, jak se to poskládá, měli jsme málo kluků na střídačce. Teď ji máme silnou a když vystřídáme, tak neoslabíme. Navíc hrajeme s větším zaujetím a máme dokonce dva maséry,“ uzavřel Petr Zifčák.