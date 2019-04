/FOTOGALERIE/ Studené a deštivé sobotní dopoledne, chladná první půle. Po změně stran se ale fotbalisté Přerova pořádně zapotili. Domácí Hranice rozpoutaly ve druhém poločase na hřišti hotové peklo a zahřály své fanoušky pětigólovou kanonádou. Favorit po dalším výborném jarním výkonu v derby zvítězil 5:0.

„Trošku to bylo z naší strany vlažné, potřebovali jsme procitnout. Povedlo se nám to. Díky za ten první gól, pak už nás to uklidnilo a bylo to celkem jasné,“ byl po utkání spokojen hranický trenér Radek Fojtů.