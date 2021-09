Ještě před zápasem na jubileum upozornil hlasatel a Kadlec se dočkal ovací od fanoušků, hráčů i obou laviček. „Ani jsem nepočítal s tím, že si na mě někdo vzpomene. Ale super, aspoň prvních deset minut v sezoně, pro mě každá minuta dobrá,“ pousmála se aktuální dvojka lídra divize E.

Přednost zatím dostává 24letá posila z Opatovic Radim Unger. „Zatím se mu daří, není důvod to měnit. V tomto jsme úplně v pohodě. Já jsem nachystaný, kdyby se cokoliv stalo,“ bere roli náhradníka s nadhledem.

Do soutěžního utkání v nové sezoně zasáhl poprvé. Respekt z nerozehranosti či jakéhokoliv zbytečného inkasovaného gólu v závěru vítězného duelu se Šumperkem neměl. A branku taky nedostal.

„Spíš jsem si říkal, ať si něco neurvu, protože mi byla zima jako blázen. Myslel jsem na to, ať se nezraním. Ale užil jsem si to, i když to bylo krátce,“ prozradil Kadlec.

Zápasů v dresu Kozlovic má za sebou tolik, že ani sám neví přibližný počet. „Jak by řekl Jarda Kužel, dvacet zápasů za dvacet sezon,“ zmínil s nadsázkou postavu z oblíbeného seriálu Okresní přebor.

Kadlec má za sebou i krátká hostování v Chropyni, Radslavicích či Újezdci. Šlo ale o krátké epizody. „I když jsem byl někde na hostování, trénoval jsem v Kozlovicích,“ přiznal.

Těch mačů za Kozly bude mnohem více a nejde jen o roli v bráně. Za žáky hrával nejprve v záloze. „Chtěl jsem jít do brány, ale říkali mi, že umím jako jediný kopnout do balonu. Tak mě dali do zálohy, i když jsem neuměl běhat,“ zmínil.

Od dorostu ale našel své místo mezi třemi tyčemi. „Vzpomínky mám super. Jinak bych tady nebyl tak dlouho. Samozřejmě, že je to pro mě někdy těžké, protože nemám takovou pozici, jakou bych si přál. Ale co se týče úspěchů, zažil jsem toho hodně. Třeba postup do divize, teď se snažíme o něco víc, uvidíme, jak to bude fungovat dál,“ naťukl Petr Kadlec diskutované téma.

Kozlovice totiž zatím suverénně vedou divizní skupinu E a kdo ví, nedaleko kdysi druholigového Přerova by se brzy mohla hrát po 22 letech Moravskoslezská fotbalová liga.

„Mančaft je hodně našláplý, je tady spousta fotbalistů, kteří umí vzít za balon. Parta je taky super. Popravdě se hodně vezeme na vlně úspěchu. Jdeme zápas od zápasu, zatím to šlape,“ uzavřel 34letý gólman.