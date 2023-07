V devatenácti letech má za sebou ročník, ve kterém v dresu Lipové nasázel 22 branek. A o gól vyhrál závod o nejlepšího střelce soutěže. „Po očku jsem to vždy před zápasem kontroloval. Chtěl bych teď zase zopakovat aspoň dvacet gólů. Bude to těžké, ale budu se snažit,“ říká sebevědomě letní posila FK Kozlovice.

Jeho hostování do konce z podzimu z 1. SK Prostějov, kterému hráč patří, je těsně před podpisem smlouvy. A to i díky tvůrci hry Kozlovic Dominiku Skopalovi, se kterým hrával v mládeži Sigmy Olomouc. „Ozval se mi, jestli nechci do Kozlovic. Napsal jsem mu, že určitě jo,“ neváhal drobný útočník.

Vyhlídal má nastoupit už do nedělního pohárového utkání v Čechovicích. Opět se tak utká s týmem z krajského přeboru. „Chtěl bych hrát v základu a střílet góly,“ má jasno.

Co čeká od divize? „Bude to rychlejší a těžší dát gól. Obránci budou kvalitnější,“ dodává.

Zároveň už ale poznal, třeba při konfrontaci z třetiligovými Hranicemi (prohra 0:4), že ve vyšší soutěži to až tak snadno nepůjde. „Bylo to pro mě velice těžké, v krajském přeboru kvalita není tak vysoká. Každý špatný dotek byl do souboje. Je to velký skok,“ přiznává.

V devatenácti letech má každopádně potenciál jít výkonnostně nahoru, v čemž by mu vyšší soutěž mohla pomoct.

„Tréninky jsou výborné. Potřeboval jsem nový impuls, nový tým a konkurenci. Tady mám motivaci hrát před skvělými fanoušky a zopakovat výhru Kozlovic v divizi. Zatím mě to strašně baví,“ říká Jakub Vyhlídal.

Nevadí mu ani náročné tréninky pod novým koučem Kozlovic Davidem Kobylíkem. „Trenér opravdu je náročný. Po každém tréninku máme ještě běhání, což si myslím, že nám pomáhá. Chce hrát vysoký presink nebo abychom dohrávali soupeře. Je to dobrý kouč,“ říká o mistru Evropy do 21 let z roku 2002.

Jakub Vyhlídal je stále hráčem druholigového Prostějova, kam by se třeba jednou zase rád vrátil. „Chtěl bych tam zase do přípravy a přál bych si, aby mě třeba poslali na hostování někam do třetí ligy,“ prozradil Vyhlídal závěrem své další ambice.

Kozlovice v přípravě zatím bez gólu. Potřebujeme útočníka, ví Kobylík