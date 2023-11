V létě přicházel do týmu mistra divize E coby nejlepší kanonýr krajského přeboru. „Chci dát dvacet gólů,“ hlásil 19letý Jakub Vyhlídal. Na hrotu mu to ale o soutěž výš nešlo tak, jak si představoval. Prosadil se jedinkrát.

Momenty fotbalového utkání FK Kozlovice - SFK Holešov | Video: Deník/Ivan Němeček

V závěru sezony však dostal prostor na křídle, což se pro drobného štírka ukázalo jako ideální volba. V podzimní derniéře dal dva góly Holešovu. Stane se definitivně na pravém křídle náhradou za zkušenou stálici kozlovické sestavy Lukáše Kaďorka, který byl přeřazen do B-týmu? Je to možné.

„Bavili jsme se o tom s trenérem a teď usoudil, že záloha pro mě lepší asi je,“ prozradil Jakub Vyhlídal.

„Asi jo. Ale spíš je to o pohodě. Potřebuje zapracovat jen na detailech a může z něj vyrůst velice kvalitní fotbalista. Proto je tady. Jsem za to velmi rád. Budeme se snažit, aby zůstal i na jaře, de facto jsme domluveni,“ prozradil kouč Kozlovic David Kobylík.

Kobylík o možných posilách či přínosu Nekudy: Musíme ho udržet

Ten sice nastínil, že hodlá přes zimu posílit právě v křídelních prostorech, Vyhlídal se však na kraji cítí sám o dost lépe.

„Určitě. Hrával jsem to dřív i v Sigmě Olomouc. V útoku potřebuji vyhrávat hodně soubojů, i těch hlavičkových. Pro mě je lepší hrát z pravé nebo levé strany jeden na jednoho,“ má jasno.

Ukázkou, jak by k dobré hře z kraje hřiště mohl přidat i gólovou produkci, byl úsek mezi 60. a 63. minutou závěrečného zápasu podzimu. Holešovu dal dva góly.

„Dlouho jsem na to čekal. Naposledy jsem se trefil proti Novým Sadům. Jsem rád, že se to povedlo v posledním utkání,“ oddechl si Vyhlídal.

Změna domácí taktiky přinesla Kozlovicím vítězné loučení s podzimem

Při gólu na 3:1 se po ztrátě soupeře dostal k míči na pravé straně. Měl to lehce z úhlu, ale nad ničím nepřemýšlel.

„Naběhl jsem si zprava, zpracoval a chtěl vystřelit na zadní tyč. Nějak mi to sklouzlo na přední, ale byl z toho gól,“ usmíval se.

Při druhé trefě číhal ve vápně spíše v roli útočníka, z pravé strany ho našel Radek Smékal a Vyhlídal ukázal cit pro zakončení.

„Radek mi to po skvělé individuální akci dával skoro do prázdné brány. Levačkou jsem to tam usměrnil,“ popsal.

Kozlovice po třech domácích nezdarech konečně doma zvítězily, proč konečně před svými fanoušky zabraly?

„Řekli jsme si, že když dostaneme gól do desáté minuty, každý dává do kasy 300 korun. Asi to bylo tím,“ smál se Jakub Vyhlídal.

Druhé místo tabulky vypadá dobře, mohlo to však být i o něco lepší. „Jsme spokojení, ale trápí nás domácí remízy a zbytečná prohra s Kostelcem,“ uzavřel ofenzivní hráč Kozlovic.