„Chtěl bych hrát v základu a střílet góly, zopakovat aspoň dvacet branek,“ hlásila posila úřadujícího mistra divizní skupiny E z Kozlovic Jakub Vyhlídal před startem sezony.

„Kdyby se mi podařilo propracovat do kádru, byl bych pak spokojený s jakýmkoli dvojciferným číslem,“ měla jasno akvizice Nových Sadů Martin Ambrož.

Kozlovice nadále stoprocentní. Sady ale byly lehce lepší, uznal Kobylík

Střelec odjakživa

Martin AmbrožZdroj: Deník/David Kubatík

Ten si o minuty v divizi řekl stylově – v poháru přispěl k šokujícímu vyřazení třetiligového Blanska dvěma góly. Další trefu přidal hned v prvním kole doma proti Slavičínu. V dresu Hluboček jich v minulém ročníku v I. A třídě nasázel úctyhodných 31.

„Myslím si, že to bylo tím, že jsme předváděli atraktivní hru s velkým počtem branek. Důležité pak bylo, že mi zbytek týmu věřil a do těch šancí mě pravidelně vysílal. Já jsem se mu pak odvděčil tím, že jsem je proměňoval,“ pokrčil střelec rameny.

Ambrož spoustu gólů dával už od útlého mládí. „Jo, dával jsem spoustu gólů už jako mladý. Nejvíce jsem jich dal zhruba před devíti lety na turnaji Ondrášovka Cup, kde jsem také vyhrál krále střelců. Tehdy jich bylo asi 22,“ zavzpomínal útočník, o kterého měli zájem také v Holici, Přerově či Bělotíně. „Nové Sady pro mě byly jasnou volbou,“ ubezpečil Ambrož.

Zatím však zůstává u jedné divizní trefy a to přesto, že v Kozlovicích měl v první půli na noze stoprocentní šanci, kterou mu vychytal brankář Obzina. Možná i proto Sady u Přerova padly 0:1 a zatím se v soutěži trápí.

Vyhlídal zatím spokojenější

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Spokojenější tak zatím může být Jakub Vyhlídal. Také on má zatím na kontě jednu divizní branku. A dosáhl jí právě v nedělním utkání s Novými Sady. Do hry šel v 61. minutě a svůj úkol splnil, po rohovém kopu Kyseláka vystřelil Kozlovicím třetí výhru ve třetím divizním utkání sezony.

„Od začátku, co jsem v Kozlovicích, zavírám u rohů zadní tyčku. Trenér říkal, ať tam jsem celou dobu, že se mi to jednou vrátí. Teď se to stalo,“ byl spokojen Vyhlídal. „Ještě nevím, co to bude stát, ale prý to bud něco tučného,“ dodal po premiérové trefě.

„Soupeř nás donutil hrát na brejkové situace, museli jsme stáhnout Petra Nekudu a trošku upravit rozestavení. Kuba trefil gól, on je střelec, my to víme. Je to mladý kluk a má vše před sebou. Jsem strašně rád za to, že se trefil, pracuje velmi dobře v tréninku,“ chválil Vyhlídala kouč David Kobylík.

Jakub je hráčem 1. SK Prostějov. Do druhé ligy má zatím relativně daleko, rozhodně ale do budoucna po své šanci pokukuje. „Chtěl bych tam zase do přípravy a přál bych si, aby mě třeba poslali na hostování někam do třetí ligy,“ práskl Vyhlídal své ambice.

Rozdíl v rychlosti, důrazu, ve všem

Nejdřív se ale on i Martin Ambrož rvou se skokem do divize, který není ničím jednoduchým. Ambrož dokonce musí jednu výkonnostní úroveň úplně přeskočit a srovnat se s rozdílem dvou tříd.

„Zejména to jde poznat v rychlosti, důrazu… no a vlastně ve všem. Už po prvním tréninku jsem musel říct, že srovnávat se tyto dvě soutěže opravdu moc nedají,“ řekl střelec.

„Jedná se pro mě o výzvu. Už od dvanácti let jsem ale trénoval se Sigmou a i když jsem si tam nikdy nezahrál, nějaký tréninkový plán jsem už sestavený a zažitý měl,“ prozradil Ambrož.

Jakub Vyhlídal se sice stěhoval „jen“ o soutěž výš, zato do celku obhájce titulu a největšího favorita divize E. Nahradit se snaží Adama Galetku, který za šest let nastřílel v Kozlovicích šedesát divizních branek. Těžká to úloha.

„Bude to pro mě velice těžké, v krajském přeboru kvalita není tak vysoká. Každý špatný dotek teď bude do souboje. Je to velký skok,“ uvědomuje si Vyhlídal.

Zároveň ale má chuť a potenciál se zlepšovat. „Tréninky jsou výborné. Potřeboval jsem nový impuls, nový tým a konkurenci. Tady mám motivaci hrát před skvělými fanoušky a zopakovat výhru Kozlovic v divizi. Zatím mě to strašně baví,“ uzavírá Jakub Vyhlídal.

Bude zajímavé sledovat, kdo z nadějných mladíků zazáří v novém ročníku divize E víc. Váš tip?