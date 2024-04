Nedávno to byly dva roky, co prosenický fotbal nečekaně přišel o svou ikonu Zbyňka…

OBRAZEM: Dva zranění beci, vlastňák. Kozlovice braly jen bod

„V prvním poločase jsme do toho vstoupili dobře. Slavičín však přijel dobře připravený a chvilkami nás zatlačil. Nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Bylo to nahoru a dolů, vyhrát mohly oba týmy, bohužel to skončilo remízou,“ zmínil Obzina.

Vyrovnání se hosté dočkali v 59. minutě. „Nejprve šel do vápna ze strany na zadní tyč. Soupeř ho sklepl hlavou a následovala střela, na kterou jsem čekal. Prolétla do chumlu a Juřica míč tečoval do strany. Už jsem na to nedosáhl,“ pokrčil odchovanec HFK a Sigmy Olomouc rameny.

Nešlo však o náhodnou trefu. Slavičín se k situaci dokázal prokombinovat a po většinu utkání měl míč na svých kopačkách a hrozil už v první půli. Po inkasované brance na 1:1 ovšem Kozlovice ožily.

„Myslím si, že jsme šli nahoru a na jednu stranu to pomohlo. Chtěli jsme vyhrát a šli si za tím. Bohužel to nedopadlo,“ mrzelo brankáře.

Chyba brankáře a dvacet minut hrůzy. Viktorka v Bzenci padla a je poslední

Kozli si vzali vedení v 75. minutě zpět a vypadalo to, že tři body zůstanou doma. Jenže za čtyři minuty zahrával Slavičín standardku ze středového kruhu. Přišla prohraná hlavička ve vápně, míč letí mezi trojici Vogl, Obzina a hostující Hradil. První jmenovaný střídající bek Kozlovic má k balonu nejblíž a místo do zámezí jej „uklidí“ do sítě – 2:2.

„Už jsme o tom hodili pár slov na lavičce. Těžko říct. V první moment jsem viděl, že by to měl uklízet a míč má. Dopadlo to, jak to dopadlo. Určitě mu to nebudeme vyčítat,“ má jasno Jakub Obzina, který do Kozlovic přišel před minulým ročníkem z třetiligových Hranic.

Momentálně je u divizního favorita jasnou jedničkou, která do brány (až na jednu výjimku v sezoně) nepouští zkušeného Petra Kadlece. „S Peťou ale máme výborný vztah. Jsme skvělá dvojka, kamarádi. Pomáhá mi růst,“ uzavřel Obzina s úsměvem.

Hrající předseda Prosenic Klimecký o zesnulém předchůdci, postupu i florbale