Zaznamenal v něm své vůbec první divizní trefy kariéry, předtím v dresu Želatovic pálil ostrými v krajském přeboru, případně za B-tým v I. A třídě. „Zatím si to asi neuvědomuji. Myslím, že budou ještě další,“ říká 21letý želatovický odchovanec sebevědomě.

Hledání se a trápení

Braun naskočil do základní sestavy Přerova na úvod se Skašticemi a v Baťově, v derby s Kozlovicemi už ale v poločase střídal, poté ze základní sestavy trenéra Chudy na pět utkání úplně vypadl.

„Jakub je výborný fotbalista, to jsme věděli. Šlo na něm vidět, že ho hodně tíží, že se mu nedaří, jak by mělo. Ale v posledních zápasech to naplno ukazuje,“ zmínil David Chuda.

Proti Všechovicím už z toho byl opět základ, k čemuž přispěl paradoxně dobrý výkon ve druhém poločase prohraného utkání v Kostelci na Hané (0:2).

„Určitě. V Přerově jsem se hledal, trvalo, než jsem si zvykl na kluky a trošku vyšší tempo. Tréninky byly hodně náročné. Teď už jsem zajel do správných kolejí,“ věří Jakub Braun.

V praxi to vypadalo tak, že právě on dotlačil v 77. minutě za stavu 3:3 do brány rozhodující přerovský gól proti Všechovicím a dokonal tak parádní obrat Viktorky z 1:3. Přitom chvíli před tímto momentem už to vypadalo na střídání.

„Zeptal jsem se ho, jestli ještě může a řekl, že ještě dvě minuty zvládne. Tak jsem mu řekl, ať dá gól a pak půjde dolů,“ usmíval se po zápase David Chuda.

Viktorka třemi góly otočila ztracený zápas! Chuda chválil rozhodčí

Hrdinou nakonec dědeček

Abychom příběhu o snovém návratu Jakuba Brauna do základní sestavy Přerova nasadili korunu, je třeba zmínit, že nechybělo moc a přerovský křídelník do zápasu vůbec nenastoupil. V pátek totiž trenérovi Chudovi oznámil, že mu přehodili směny a v sobotu musí místo na utkání do práce.

„Řekl jsem mu, že neexistuje, že to nějak vyřešíme. Jenže to v pátek v práci řešil a šéf to prý zamítl, že nic přehazovat nebude,“ vysvětluje přerovský trenér.

Poděkování Viktorky za tři body tak nakonec musí směřovat k dědečkovi Jakuba. „Museli jsme v průběhu pátečního tréninku zavolat dědovi, který si to prý s Kubou snad vyměnil. Po zápase ani s týmem nemohl slavit, hned spěchal do práce,“ práskl David Chuda.

A šichtu si Jakub Braun odmakal v dobré náladě. V té může být celá Viktorka, Přerov se po úvodních nezdarech viditelně zvedl, posunul se na 11. místo a na sedmý Holešov mu chybí už jen bod.

„Vůbec jsem si na začátku nemyslel, že budeme někde dole v tabulce. Od začátku, když jsem viděl kabinu, jsem počítal s tím, že budeme výš. Minimálně někde vprostřed,“ má jasno Jakub Braun.

